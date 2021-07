بينهم 4 أطفال.. حريق يودي بحياة 7 من عائلتين مسلمتين في كندا

لقي 7 أشخاص من عائلتين مسلمتين، مصرعهم جراء حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة تشيسترمير التابعة لمقاطعة ألبرتا الكندية.

واندلع الحريق فى حوالى الساعة 2:30 صباح الجمعة فى المدينة الواقعة على بعد حوالى 16 كيلومترا شرق كالغارى.

وأوضح إمام كالغاري سيد سهرواردي من المجلس الإسلامي الأعلى لكندا، أن العائلتين كانتا في المنزل وقت الحريق.

وأشار إلى أن 4 أطفال كانوا من بين الضحايا السبع، وأضاف أن 5 أشخاص تمكنوا من الفرار من المبنى والنجاة بأرواحهم. ومازالت أسباب الحريق مجهولة والحادث الآن قيد التحقيق.

