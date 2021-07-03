بينهم 4 أطفال.. حريق يودي بحياة 7 من عائلتين مسلمتين في كندا

لقي 7 أشخاص من عائلتين مسلمتين، مصرعهم جراء حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة تشيسترمير التابعة لمقاطعة ألبرتا الكندية.

واندلع الحريق فى حوالى الساعة 2:30 صباح الجمعة فى المدينة الواقعة على بعد حوالى 16 كيلومترا شرق كالغارى.

وأوضح إمام كالغاري سيد سهرواردي من المجلس الإسلامي الأعلى لكندا، أن العائلتين كانتا في المنزل وقت الحريق.

وأشار إلى أن 4 أطفال كانوا من بين الضحايا السبع، وأضاف أن 5 أشخاص تمكنوا من الفرار من المبنى والنجاة بأرواحهم. ومازالت أسباب الحريق مجهولة والحادث الآن قيد التحقيق.

Fire in #Canada: 7 dead from 2 Muslim families ▪️Four children and three adults died after a house fire in #Chestermere city in Canada's Alberta province.

▪️The cause of the fire is being investigated. pic.twitter.com/aA7yN5B7yB — EHA News (@eha_news) July 3, 2021

وقال رئيس بلدية تشيسترمير مارشال تشالمرز في بيان الجمعة “الكلمات لا يمكن أن تعبر بشكل كافٍ. قلوبنا تتألم لهذه العائلة وهذا الحي والمجتمع ككل. علينا أن نتحد معًا لدعم المتضررين”.

وتعرض العديد من المسلمين إلى عدة حوادث متعمدة خلال الأسابيع الأخيرة أسفرت عن وقوع ضحايا، فقبل أكثر من أسبوع تعرض مسلم باكستاني مقيم في كندا لهجوم بسكين من مجموعة تقول إنها “تكره المسلمين” في مدينة ساسكاتون.

وفي الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المنصرم، أعلنت الشرطة الكندية مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وإصابة صبي يبلغ من العمر 9 أعوام بجروح خطيرة إثر عملية دهس بشاحنة كان يقودها شاب بمقاطعة أونتاريو.