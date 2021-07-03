الخارجية الأمريكية تكرم مسؤولا قطريا لأنه أحد أبطال مكافحة الاتجار في البشر

كرم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر باعتباره أحد أبطال مكافحة الاتجار في البشر.

وقالت السفارة الأمريكية في قطر عبر بيان باللغتين العربية والإنجليزية نقلته وكالة الأنباء القطرية، إن التكريم تم خلال حفل افتراضي بمناسبة إطلاق تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار في البشر لعام 2021.

The world’s work is ongoing to address these complex issues & we look forward to continued engagement with @ADLSAQa to prevent forced labor. [2/2] — U.S. Embassy in Qatar (@USEmbassyDoha) July 1, 2021

وتُمنح هذه الجائزة للأشخاص الذين أظهروا التزامًا استثنائيًا بمحاربة الإتجار بالبشر، وتم خلال الحفل تكريم ثمانية أشخاص من مختلف بقاع العالم.

وجاءت الجائزة اعترافًا بجهود قطر المبذولة لإصلاح نظام الكفالة والتصدي لانتهاكات حقوق العمال في قطر، وتطبيق سياسات وبرامج لتعزيز حقوق العمالة الوافدة مثل:

إنشاء لجان فض النزاعات العمالية.

إلغاء مأذونية الخروج.

تطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور.

إلغاء شهادة عدم الممانعة.

#TIPReportHeroes: Mohammed al-Obaidly initiated many programs that have had significant impacts for trafficking victims & provided greater protection for migrant workers. The U.S. appreciates his contribution to Qatar’s recent progress and to the important work that lies ahead. pic.twitter.com/S9d3R8bght — Department of State (@StateDept) July 2, 2021

وأشادت الخارجية الأمريكية بالتزام دولة قطر بتطبيق الإصلاحات العمالية لتحسين الأوضاع الحياتية للعمال ومنع العمل القسري، من خلال الجهود التي بذلها فريق العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.

وتقود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر جهود تطوير قوانين العمل، كما تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التنسيق من أجل توفير الحماية للعمال الوافدين وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجارفي البشر والمعاهدات الدولية وتماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

يأتي هذا التكريم تتويجا للجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق العمال الوافدين ،وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشيا مع معايير العمل الدولية. https://t.co/UyvPccK5TH — محمد حسن العبيدلي (@mhabedly) July 2, 2021