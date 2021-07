الخارجية الأمريكية تكرم مسؤولا قطريا لأنه أحد أبطال مكافحة الاتجار في البشر

كرم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر باعتباره أحد أبطال مكافحة الاتجار في البشر.

وقالت السفارة الأمريكية في قطر عبر بيان باللغتين العربية والإنجليزية نقلته وكالة الأنباء القطرية، إن التكريم تم خلال حفل افتراضي بمناسبة إطلاق تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار في البشر لعام 2021.

The world’s work is ongoing to address these complex issues & we look forward to continued engagement with @ADLSAQa to prevent forced labor. [2/2]

وتُمنح هذه الجائزة للأشخاص الذين أظهروا التزامًا استثنائيًا بمحاربة الإتجار بالبشر، وتم خلال الحفل تكريم ثمانية أشخاص من مختلف بقاع العالم.

وجاءت الجائزة اعترافًا بجهود قطر المبذولة لإصلاح نظام الكفالة والتصدي لانتهاكات حقوق العمال في قطر، وتطبيق سياسات وبرامج لتعزيز حقوق العمالة الوافدة مثل:

#TIPReportHeroes: Mohammed al-Obaidly initiated many programs that have had significant impacts for trafficking victims & provided greater protection for migrant workers. The U.S. appreciates his contribution to Qatar’s recent progress and to the important work that lies ahead. pic.twitter.com/S9d3R8bght

— Department of State (@StateDept) July 2, 2021