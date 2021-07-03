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الخارجية الأمريكية تكرم مسؤولا قطريا لأنه أحد أبطال مكافحة الاتجار في البشر

محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر (مواقع التواصل)
محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر (مواقع التواصل)
3/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202104:59 PM (مكة المكرمة)

كرم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر باعتباره أحد أبطال مكافحة الاتجار في البشر.

وقالت السفارة الأمريكية في قطر عبر بيان باللغتين العربية والإنجليزية نقلته وكالة الأنباء القطرية، إن التكريم تم خلال حفل افتراضي بمناسبة إطلاق تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار في البشر لعام 2021.

وتُمنح هذه الجائزة للأشخاص الذين أظهروا التزامًا استثنائيًا بمحاربة الإتجار بالبشر، وتم خلال الحفل تكريم ثمانية أشخاص من مختلف بقاع العالم.

وجاءت الجائزة اعترافًا بجهود قطر المبذولة لإصلاح نظام الكفالة والتصدي لانتهاكات حقوق العمال في قطر، وتطبيق سياسات وبرامج لتعزيز حقوق العمالة الوافدة مثل:

  • إنشاء لجان فض النزاعات العمالية.
  • إلغاء مأذونية الخروج.
  • تطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور.
  • إلغاء شهادة عدم الممانعة.

وأشادت الخارجية الأمريكية بالتزام دولة قطر بتطبيق الإصلاحات العمالية لتحسين الأوضاع الحياتية للعمال ومنع العمل القسري، من خلال الجهود التي بذلها فريق العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.

وتقود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر جهود تطوير قوانين العمل، كما تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التنسيق من أجل توفير الحماية للعمال الوافدين وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجارفي البشر والمعاهدات الدولية وتماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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