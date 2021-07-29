طرد مسؤول ألماني في أولمبياد طوكيو بعد تعليق عنصري ضد متسابق جزائري (فيديو)

طلب مسؤولو بعثة ألمانيا الأولمبية من المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، اليوم الخميس، مغادرة ألعاب طوكيو والعودة إلى بلاده بعد أن أظهرته لقطات فيديو وهو يوجه تعليقا عنصريا خلال منافسات اللعبة للرجال أمس الأربعاء.

وقالت بعثة ألمانيا في بيان “قرر مسؤولو البعثة في أولمبياد طوكيو إنهاء مهمة باتريك موستر مع فريق الدراجات الألماني وسيعود إلى البلاد”.

وأدلى موستر بهذه التعليقات خلال السباق لتشجيع أحد المتسابقين الألمان.

وصرخ متحمسا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت أثناء مطاردته الجزائري عز الدين لعقاب والإريتري إيمانويل جيبرجزابير “عليك بهما.. عليك بسائقي الجمال”.

واعتذر موستر لاحقا عن التعليقات.

"Hol die Kameltreiber! Hol die Kameltreiber! Komm!" Patrick Moster, Radsporttrainer des Bundes Deutscher Radfahrer, versucht Nikias Arndt beim Olympischen Zeitfahren anzufeuern. Vor Arndt fahren ein Algerier und ein Eritreer. #Tokyo2020 pic.twitter.com/UoDLVQWlWf — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) July 28, 2021

واحتل آرنت المركز 19 في سباق ضد الساعة متأخرا بثلاث دقائق و45 ثانية عن السلوفيني بريموش روجليتش الفائز بالذهبية.

ورحبت اللجنة الأولمبية الدولية بالقرار.

وقالت “أجرت اللجنة الأولمبية الدولية اتصالات مع اللجنة الأولمبية الألمانية صباح اليوم للوقوف على ملابسات الواقعة التي كان طرفها المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات.

وأضافت: “نرحب بقرار اللجنة الأولمبية الألمانية السريع بإنهاء مهمته وإعادته إلى ألمانيا. تعليقات مثل هذه لا مكان لها في الألعاب الأولمبية”.

طلب مسؤولو بعثة #ألمانيا من المدير الرياضي للاتحاد المحلي للدراجات مغادرة #أولمبياد_طوكيو ، والعودة إلى بلاده، بعد أن أظهرته لقطات فيديو وهو يصرخ لتشجيع المتسابق الألماني أثناء مطاردته الجزائري عز الدين لعقاب والإرتري إيمانويل جيبرجزابير؛ قائلا: "عليك بهما.. عليك بسائقي الجمال". pic.twitter.com/c1mkTY33xs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2021

وأصدر الاتحاد الدولي للدراجات بيانا في وقت لاحق اليوم أعلن فيه إيقاف المسؤول الألماني مؤقتا بعد أن وجدت لجنة الانضباط أن تصريحاته تخالف لوائحها.

وقال الاتحاد الدولي “يدين الاتحاد الدولي للدراجات جميع أشكال السلوك العنصري ويسعى لضمان النزاهة والتنوع والمساواة في الرياضة”.