طرد مسؤول ألماني في أولمبياد طوكيو بعد تعليق عنصري ضد متسابق جزائري (فيديو)

طلب مسؤولو بعثة ألمانيا الأولمبية من المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، اليوم الخميس، مغادرة ألعاب طوكيو والعودة إلى بلاده بعد أن أظهرته لقطات فيديو وهو يوجه تعليقا عنصريا خلال منافسات اللعبة للرجال أمس الأربعاء.

وقالت بعثة ألمانيا في بيان “قرر مسؤولو البعثة في أولمبياد طوكيو إنهاء مهمة باتريك موستر مع فريق الدراجات الألماني وسيعود إلى البلاد”.

وأدلى موستر بهذه التعليقات خلال السباق لتشجيع أحد المتسابقين الألمان.

وصرخ متحمسا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت أثناء مطاردته الجزائري عز الدين لعقاب والإريتري إيمانويل جيبرجزابير “عليك بهما.. عليك بسائقي الجمال”.

واعتذر موستر لاحقا عن التعليقات.

واحتل آرنت المركز 19 في سباق ضد الساعة متأخرا بثلاث دقائق و45 ثانية عن السلوفيني بريموش روجليتش الفائز بالذهبية.

ورحبت اللجنة الأولمبية الدولية بالقرار.

وقالت “أجرت اللجنة الأولمبية الدولية اتصالات مع اللجنة الأولمبية الألمانية صباح اليوم للوقوف على ملابسات الواقعة التي كان طرفها المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات.

وأضافت: “نرحب بقرار اللجنة الأولمبية الألمانية السريع بإنهاء مهمته وإعادته إلى ألمانيا. تعليقات مثل هذه لا مكان لها في الألعاب الأولمبية”.

وأصدر الاتحاد الدولي للدراجات بيانا في وقت لاحق اليوم أعلن فيه إيقاف المسؤول الألماني مؤقتا بعد أن وجدت لجنة الانضباط أن تصريحاته تخالف لوائحها.

وقال الاتحاد الدولي “يدين الاتحاد الدولي للدراجات جميع أشكال السلوك العنصري ويسعى لضمان النزاهة والتنوع والمساواة في الرياضة”.

„HOL DIE KAMELTREIBER!“ Ich habe in einigen Medien vom „Rassismus-Eklat“ um den deutschen Radsport-Direktor Patrick Moster gelesen. Während wir seine Aussagen verurteilen, bedenkt: so sind oft auch eure Verwandten, Mitschüler,Trainer usw. Das ist Bullseye die Mitte in 🇩🇪 pic.twitter.com/6mW4PIdZP1

— Marcel Nadeem Aburakia (@MarcelAburakia) July 28, 2021