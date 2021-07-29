تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

شيع المئات، اليوم الخميس، جثمان طفل فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي أمس جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد محمد العلامي (12عاما) من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل نحو مسقط رأسه في بلدة (بيت أُمّر) شمال المدينة.

وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد البلدة ويوارى الثرى في مقبرتها.

من وداع الطفل محمد العلامي في بلدة بيت أمر: "الحمد إحنا عوائل شهـــداء".#فلسطين pic.twitter.com/Ql9GIwEg67 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 29, 2021

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية كان الطفل محمد العلامي قد ركب مع والده وأخته السيارة وذهبوا لإحضار ربطة خبز فأعدمه جنود الاحتلال بالرصاص عند مدخل بلدتهم بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وروى والد الطفل اللحظات الأخيرة قبل استشهاده قائلا “قلت لمحمد ليش نايم في حضن أختك؟ قوم يابا تعدينا الجيش، وقفت السيارة ونزلت لاقيته مستـشهد”.

والد الطفل محمد العلامي يروي اللحظات الأخيرة قبل إعــدامه من قبل جنود الاحتلال في بيت أمر: "قلت لمحمد ليش نايم في حضن أختك قوم يابا تعدينا الجيش، وقفت السيارة ونزلت لاقيته مستـــشهد".#فلسطين pic.twitter.com/g7ad3ioXwO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 29, 2021

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية.

واستشهد العلامي، الأربعاء، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في صدره، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فلسطينيون يشيعون جثـــمان الشــهيد الطفل محمد العلامي في بيت أمر شمال #الخليل.#فلسطين pic.twitter.com/nuBZm0MEeU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 29, 2021

وكان شهود عيان قد قالوا لوكالة الأناضول آنذاك إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية عند مدخل بلدة بيت أُمّر، مما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص.

وعقب التشييع، اندلعت مواجهات على مدخل البلدة بين عشرات الفلسطينيين وأفراد من الجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.