42 مخالفة في 4 ساعات.. لقطات توثق خطورة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة (فيديو)

بثت شرطة ساسكس في جنوب إنجلترا لقطات للحظة يصطدم فيها سائق شاحنة أثناء انشغاله بهاتفه المحمول بالجزء الخلفي من شاحنة أخرى صغيرة على الطريق ما أدى لإصابة ثلاثة بجروح خطيرة.

والتُقطت مقاطع الفيديو بواسطة كاميرتين تم تركيبهما في السيارة التي كان يقودها ديريك هولاند (59 عامًا) في شارع ساتون بمدينة سيفورد وتم مراجعته من قبل المحققين وصدر بحقه حكمًا بالحبس، أمس الثلاثاء.

وتم تسجيل 42 مرة من المخالفات المنفصلة للقيادة السيئة خلال رحلة السائق التي استغرقت 4 ساعات قبل حادث الاصطدام بالقرب من منطقة لويس، في 10 أغسطس/آب 2020.

Watch how a texting lorry driver crashes into a van on the A27, seriously injuring three people. We’ve released this video to highlight the significant implications of driving while using a mobile phone, after the driver was jailed. Read more here ➡️ https://t.co/tTf9oQUI8j pic.twitter.com/08dxlkal1f — Sussex Police (@sussex_police) July 27, 2021

وشمل ذلك الاستخدام المتواصل لهاتفه المحمول والانشغال به إلى درجة التشتيت دون ارتداء حزام الأمان بالإضافة إلى رفع اليدين عن عجلة القيادة لتقشير موزة والتلويح عند إشارات المرور ما جعله لا يتحكم بشكل صحيح في مركبته.

وطوال الرحلة، استخدم هولاند نسخة طبق الأصل من مشبك حزام الأمان في المقبس لمنع تنشيط الإنذار ولم يضع حزام الأمان الفعلي إلا عندما توقف خلف سيارة شرطة عند مجموعة من إشارات المرور، وبمجرد أن غابت سيارة الشرطة عن الأنظار نزع الحزام مرة أخرى.

وشمل التصادم شاحنة أمنية تعطلت في حارة واحدة من الطريق المزدوج الغربي، وأصيب الركاب الثلاثة -السائق ومرافقًا للسجن وسجين- بجروح، وتم القبض على هولاند في وقت لاحق ووجهت إليه تهمة القيادة الخطرة و3 تهم بالتسبب في إصابة خطيرة من خلال القيادة.

وأثناء التحقيق، اعترف هولاند بأن سلوكه كان “فظيعًا” وأقر بالذنب في جميع التهم الأربع وكان “يشعر بالخجل بوضوح”، ومثل أمام محكمة هوف كراون، أمس الثلاثاء، حيث حُكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف.

كما تم استبعاده من القيادة لمدة 57 شهرًا مع وجوب إجراء إعادة اختبار ممتد إذا كان يرغب في القيادة مرة أخرى، وقال المحقق روب بالدوين “هذه هي الحالة الأسوأ التي رأيتها للقيادة الطويلة المشتتة للانتباه”.

سائق الشاحنة ديريك هولاند اعترف بذنبه وأقر بجميع التهم المنسوبة إليه (شرطة ساسكس)

وتابع “تفاقم هذا الأمر إلى حد كبير بسبب حقيقة أن هولاند كان مسؤولًا عن قيادة عربة بضائع كبيرة، وكان يدرك جيدًا المخاطر التي كان يخوضها ومع ذلك أظهر تجاهلًا تامًا لسلامة مستخدمي الطريق الآخرين”.

واختتم “ننصح السائقين بشدة بعدم الانخراط في أي نشاط يصرف انتباههم عن مهمة القيادة، فقد يؤدي ذلك إلى مخالفة عدم التحكم بشكل صحيح في السيارة. ويمكن أن تؤدي القيادة المشتتة إلى عواقب وخيمة ومقاضاة المتهمين بالقيادة الخطرة أو المتهورة كما حدث مع هولاند”.

لقطات قريبة وبعيدة من حادث التصادم في إنجلترا (الشرطة)