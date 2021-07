42 مخالفة في 4 ساعات.. لقطات توثق خطورة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة (فيديو)

بثت شرطة ساسكس في جنوب إنجلترا لقطات للحظة يصطدم فيها سائق شاحنة أثناء انشغاله بهاتفه المحمول بالجزء الخلفي من شاحنة أخرى صغيرة على الطريق ما أدى لإصابة ثلاثة بجروح خطيرة.

والتُقطت مقاطع الفيديو بواسطة كاميرتين تم تركيبهما في السيارة التي كان يقودها ديريك هولاند (59 عامًا) في شارع ساتون بمدينة سيفورد وتم مراجعته من قبل المحققين وصدر بحقه حكمًا بالحبس، أمس الثلاثاء.

وتم تسجيل 42 مرة من المخالفات المنفصلة للقيادة السيئة خلال رحلة السائق التي استغرقت 4 ساعات قبل حادث الاصطدام بالقرب من منطقة لويس، في 10 أغسطس/آب 2020.

Watch how a texting lorry driver crashes into a van on the A27, seriously injuring three people.

We’ve released this video to highlight the significant implications of driving while using a mobile phone, after the driver was jailed.

— Sussex Police (@sussex_police) July 27, 2021