كورونا.. فايزر توصي بجرعة ثالثة لتوفير حماية أكبر ضد سلالة “دلتا”

قالت شركة فايزر إن جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا “فايزر/بيونتيك” توفر حماية كبيرة ضد سلالة “دلتا” من خلال زيادة مستوى المناعة التي تتشكل في الجسم.

وأوضحت الشركة، اليوم الأربعاء، أن الدراسات أظهرت أن المناعة المتشكلة لدى الفئات العمرية بين 18 و55 عاما ممّن تلقوا الجرعة الثالثة للقاح تفوق بـ5 أضعاف نظيرتها عند من تلقوا جرعتين.

وأضافت أن الدراسة أظهرت أيضا أن المناعة المتشكلة لدى الفئات العمرية بين 65 و85 عاما ممّن تلقوا الجرعة الثالثة أكثر بـ11 ضعفا من تلك التي حازها متلقو الجرعتين.

ولفتت الشركة الأمريكية إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح “فايزر/بيونتيك” توفر حماية أكبر ضد سلالات كورونا.

وقال علماء في الشركة إن الجرعة الثالثة من اللقاح لديها القدرة على أن تكون أكثر فعالية بـ100 مرة ضد سلالة “دلتا” من سابقتيها.

وهذه المتحورة التي ظهرت بالأساس في الهند هي الأشدّ عدوى منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019 بالصين.

توقعات المبيعات

من جهة أخرى، توقعت مختبرات فايزر أن تصل قيمة مبيعاتها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي طورتها مع مختبرات بايونتيك الألمانية إلى 33.5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع حجم الطلبيات التي تلقتها إلى 2.1 مليار جرعة عبر العالم.

وتزيد هذه التوقعات بفارق كبير عن التوقعات السابقة التي أعلنتها المجموعة، في مايو/أيار الماضي، وقدرها 26 مليار دولار وبفارق أكبر عن 15 مليار دولار توقعتها في فبراير/شباط الفائت.

وأعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة ألبيرت بورلا بحسب ما ورد في البيان حول نتائج الفصل الثاني من السنة أن “سرعة وفاعلية جهودنا مع بايونتيك للمساعدة على تلقيح العالم ضد كوفيد-19 غير مسبوقتين، مع تسليم أكثر من مليار جرعة حتى الآن على مستوى العالم”.

ومن المحتمل أن تزداد المبيعات مع توصية فايزر/بايونتيك بتلقي جرعة ثالثة من اللقاح لتعزيز فاعليته في وقت تتسبب المتحورة دلتا بطفرات وبائية في آسيا وأفريقيا وبزيادة عدد الإصابات في أوربا والولايات المتحدة.