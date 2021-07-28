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شاهد: مياه الفيضانات تتحول للون الأحمر في قرية بالفلبين.. ما السبب؟

تحولت المياه للون الأحمر بعد غمر المياه لمصنع نسيج قريب من المنطقة (مواقع التواصل)
تحولت المياه للون الأحمر بعد غمر المياه لمصنع نسيج قريب من المنطقة (مواقع التواصل)
28/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202104:29 PM (مكة المكرمة)

تفاجأ سكان قرية كاينتا بمقاطعة ريزال في الفلبين بمياه الفيضان التي تحولت إلى اللون الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة أثناء إعصار (إن فا)، في 24 يوليو/تموز الجاري.

وأوضح مسؤولون محليون أن سبب تحول المياه هو غمر المياه لمصنع نسيج قريب من المنطقة إذ اختلطت صبغاته بالمياه فتحولت إلى اللون الأحمر الداكن.

وكانت السلطات الفلبينية أجلت آلافا من سكان العاصمة مانيلا من مناطقهم المنخفضة بعد أن غمرت مياه الأمطار الموسمية الغزيرة المدينة والمقاطعات المجاورة لها مع تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن نحو 15 ألفا -معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا- قد نُقلوا إلى مراكز إجلاء.

وفي بعض أنحاء العاصمة الفلبينية -والتي يزيد عدد سكانها على 13 مليون نسمة- ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستوى الخصر في بعض الأماكن وقطعت الطرق أمام المركبات الخفيفة.

وفي الأسابيع الأخيرة، اجتاحت أجواء قاسية مناطق عدة من العالم أدت لحدوث فيضانات في الصين والهند وغرب أوربا وموجات حر في أمريكا الشمالية مما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير تغير المناخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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