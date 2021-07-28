شاهد: مياه الفيضانات تتحول للون الأحمر في قرية بالفلبين.. ما السبب؟

تفاجأ سكان قرية كاينتا بمقاطعة ريزال في الفلبين بمياه الفيضان التي تحولت إلى اللون الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة أثناء إعصار (إن فا)، في 24 يوليو/تموز الجاري.

وأوضح مسؤولون محليون أن سبب تحول المياه هو غمر المياه لمصنع نسيج قريب من المنطقة إذ اختلطت صبغاته بالمياه فتحولت إلى اللون الأحمر الداكن.

مياه الفيضانات تتحول للون الأحمر في #الفلبين! تفاجأ سكان قرية كاينتا بمقاطعة ريزال في الفلبين بمياه الفيضان التي تحولت للون الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة في ٢٤ يوليو أثناء إعصار ”إن فا“. pic.twitter.com/3o4xhQtdY6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2021

وكانت السلطات الفلبينية أجلت آلافا من سكان العاصمة مانيلا من مناطقهم المنخفضة بعد أن غمرت مياه الأمطار الموسمية الغزيرة المدينة والمقاطعات المجاورة لها مع تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن نحو 15 ألفا -معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا- قد نُقلوا إلى مراكز إجلاء.

Water turns red from industrial waste after the floods affecting areas of Cainta,Rizal in the Philippines. Photo credits to Phillipines Weather. Kind regards

KWT Dave. pic.twitter.com/m3gtFAf5n6 — Kernow Weather Team (@KWTWeather) July 25, 2021

وفي بعض أنحاء العاصمة الفلبينية -والتي يزيد عدد سكانها على 13 مليون نسمة- ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستوى الخصر في بعض الأماكن وقطعت الطرق أمام المركبات الخفيفة.

وفي الأسابيع الأخيرة، اجتاحت أجواء قاسية مناطق عدة من العالم أدت لحدوث فيضانات في الصين والهند وغرب أوربا وموجات حر في أمريكا الشمالية مما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير تغير المناخ.