شاهد: مياه الفيضانات تتحول للون الأحمر في قرية بالفلبين.. ما السبب؟

تفاجأ سكان قرية كاينتا بمقاطعة ريزال في الفلبين بمياه الفيضان التي تحولت إلى اللون الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة أثناء إعصار (إن فا)، في 24 يوليو/تموز الجاري.

وأوضح مسؤولون محليون أن سبب تحول المياه هو غمر المياه لمصنع نسيج قريب من المنطقة إذ اختلطت صبغاته بالمياه فتحولت إلى اللون الأحمر الداكن.

وكانت السلطات الفلبينية أجلت آلافا من سكان العاصمة مانيلا من مناطقهم المنخفضة بعد أن غمرت مياه الأمطار الموسمية الغزيرة المدينة والمقاطعات المجاورة لها مع تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن نحو 15 ألفا -معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا- قد نُقلوا إلى مراكز إجلاء.

Water turns red from industrial waste after the floods affecting areas of Cainta,Rizal in the Philippines.

