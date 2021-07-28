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عاصفة رملية تجتاح مدنا صينية وسحب الغبار تسبب فوضى على طريق الحرير (فيديو)

28/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202112:44 PM (مكة المكرمة)

تسببت عاصفة رملية كثيفة مصحوبة بسحب الغبار التي يبلغ ارتفاعها 100 متر على الأقل (330 قدمًا) في حدوث فوضى في مدينة دونهوانغ القديمة على طريق الحرير في شمال غرب الصين.

وضربت العاصفة المنطقة في 25 يوليو/تموز الجاري، وفرضت الشرطة المحلية ضوابط على حركة المرور بالطرق السريعة في المدينة ووجهت المركبات التي تقطعت بها السبل لمغادرة المناطق الخطرة.

وأظهرت لقطات درامية نشرتها محطة CCTV الصينية الحكومية سحبًا عملاقة من الغبار تحيط بمدينة دونهوانغ القديمة ومحافظة أكساي الكازاخستانية ذاتية الحكم، وكلاهما يقع على أطراف صحراء جوبي.

كما حولت العاصفة الرملية السماء إلى اللون الأصفر وقللت الرؤية إلى أقل من 16.4 قدمًا في بعض المناطق.

ودونهوانغ هي موطن لكهوف موغاو، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتقع في صحراء جوبي وتشتهر بمناخها القاسي وظروفها المعيشية الصعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وسائل إعلام صينية

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