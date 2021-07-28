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تقطعت بهم السبل.. سودانيون عالقون في الهند يناشدون الحكومة لإجلائهم (فيديو)

28/7/2021

ناشد سودانيون عالقون في الهند الحكومة السودانية لإجلائهم بعد أن تقطعت بهم السبل هناك.

وقال السودانيون أثناء وقفة احتجاجية نظموها، أمس الثلاثاء، أمام السفارة السودانية في العاصمة نيودلهي، إنهم جاؤوا إلى الهند بغرض العلاج بأموالهم وأموال بعض المبادرات الطوعية إلا أن هذه الأموال نفدت ما اضطرهم لبيع بعض متعلقاتهم الشخصية للحصول على الطعام والمأوى.

وتظهر مقاطع فيديو للوقفة الاحتجاجية طفلًا سودانيًا قدمت به أسرته للعلاج وهو يناشد أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء التدخل والمساعدة في إجلائهم بأسرع وقت.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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