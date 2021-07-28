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المغرب يحقق في وفاة شابة بعد تلقيها لقاح “جونسون آند جونسون”

لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (غيتي)
لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (غيتي)
27/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202112:25 AM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في وفاة شابة بعد تلقيها جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” الأمريكي، بمدينة مراكش (وسط).

وأكد بيان لوزارة الصحة المغربية “خبر وفاة شابة، عمرها 33 عاما، بالمركب الثقافي باب إغلي في مراكش، بعد تلقيها جرعة اللقاح، الإثنين، كما أغمي على عاملة زميلة للشابة المتوفاة”.

وأضافت الوزارة أنها باشرت “تحقيقاتها في النازلة (الواقعة) وأوفدت لجنة إلى مراكش لإجراء تحقيق طبي والبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث”.

وتعهدت الوزارة بنشر نتائج التحقيقات في “الحادث المؤسف” بعد انتهاء عمل اللجنة.

وسجل المغرب، اليوم الثلاثاء، 27 وفاة و6 آلاف و971 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة، بتعافي 2690 مريضا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 588 ألفا و448، منها 9 آلاف و638 وفاة، و549 ألفا و116 حالة شفاء.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد متلقي اللقاح 22 مليونا و444 ألفا و407، منهم 9 ملايين و924 ألفا و212 حصلوا على الجرعتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت وكالة الأدوية الأمريكية، من “ازدياد خطر” الإصابة باضطراب عصبي نادر، لدى أشخاص تلقوا لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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