السودان: سد النهضة يهدد نصف سكان البلاد (فيديو)

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأربعاء، إن عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة سيهدد نصف سكان بلاده.

وأبدى السودان عدم استعداده للدخول في جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة بذات المنهجية السابقة، وطالب بإشراك الآلية الرباعية الدولية في الحوار.

وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم إن “السودان لن يدخل جولة مفاوضات -بشأن سد النهضة- بذات المنهجية السابقة من دون تغييرها”.

وأضاف “مطالب السودان ما زالت كما هي بإشراك الآلية الرباعية الدولية لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي” في المفاوضات حول السد.

وزير الري السوداني: #سد_النهضة يهدد نصف سكان #السودان لذلك نطالب بالتوصل إلى اتفاق مع #إثيوبيا بشأنه pic.twitter.com/M7w0Y2VMek — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2021

وفي 9 مارس/آذار الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا -أيدته مصر- بتشكيل وساطة رباعية دولية (تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي) لحلحلة مفاوضات السد المتعثرة على مدار 10 سنوات.

واعتبر عباس أن أي مفاوضات بنفس المنهجية السابقة “محاولة لشراء الوقت”، مؤكدا أن “الاتحاد الأفريقي فشل في مفاوضات سد النهضة”.

وأوضح أن الخلافات كانت في المفاوضات لا تتجاوز نسبة 10% بعد اتفاقنا بنسبة 90% (من قضايا السد) منذ بدء المفاوضات في يونيو/حزيران 2020، لكن بعد آخر جولة تفاوضية للاتحاد الأفريقي في يناير/كانون الثاني 2021 زادت الاختلافات” دون أن يوضحها.

وأكد أن “السودان يتبع كل الخطوات القانونية التي تدافع عن حقوقه وما زلنا نفكر أن التفاوض أنسب وسيلة للحل”.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، في 5 يوليو/تموز الجاري، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.