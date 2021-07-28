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“أولمبياد الفيضانات”.. سباق للسباحة بملعب غمره الطوفان (فيديو)

28/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202101:51 PM (مكة المكرمة)

أقام سكان محليون في الفلبين سباقًا للسباحة على غرار الألعاب الأولمبية خلال الفيضانات بعد أن ضرب إعصار (إن-فا) البلاد.

وتُظهر اللقطات الرجال وهم يصطفون قبل الانزلاق إلى الأمام في الطوفان الذي غمر ملعب كرة سلة بالقرب من منازلهم في مقاطعة كافيت بعد رياح شديدة وأمطار في 24 يوليو/تموز الجاري.

والتقط المشاهد فينس كاينا مقطع الفيديو أثناء انتظار طلبه في متجر بيع كعك قريب، ونشره عبر فيسبوك ليحصد أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة، وانتشر تحت مسمى “أولمبياد الفيضانات”.

وقال “حدث هذا بينما كنت أنتظر الكعكة التي طلبتها. لقد لاحظت أن شخصًا ما كان يغوص في الملعب. عندما بدؤوا يصطفون كالمسابقة، بدأت في التقاط مقطع الفيديو”.

وتابع “لقد كانت أكثر إمتاعًا من مشاهدة الألعاب الأولمبية في اليابان على التلفزيون”. ويظهر الفيديو 7 رجال وهم يستعدون للسباق الممتع في مياه الفيضانات.

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الصحة من أن السباحة طويلًا في مياه الفيضان قد تؤدي إلى أمراض مثل داء البريميات.

 

وتَوجه إعصار إن-فا المسمى محليًا فابيان، ببطء إلى بحر الصين الشرقي لكنه استمر في الازدياد مع استمرار الرياح الموسمية لهطول الأمطار الغزيرة عبر جزيرة لوزون.

وفقد العشرات حياتهم منذ ذلك الحين في الصين حيث تسبب الإعصار في فيضانات شديدة، حسبما أفاد موقع نيوز فلير.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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