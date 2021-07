أسد يثير الذعر بعد هروبه من حديقة حيوانات في كينيا (فيديو)

أثار أسد الذعر بمنطقة سكنية في نيروبي، صباح الأربعاء، بعد فراره من الحديقة الوطنية بالعاصمة الكينية قبل نجاح فرق الإغاثة في السيطرة عليه وإعادته إلى موقعه.

وشاهد سكان مذعورون الحيوان الذكر اليافع في منطقة (أونغاتا رونغاي) السكنية في جنوب العاصمة قرب المتنزه.

وهرع عناصر هيئة الحياة البرية الكينية -وهي جهة حكومية مسؤولة عن إدارة الحياة البرية- إلى مكان الحادث حيث تجمع حشد لمراقبة الحيوان.

وقالت الهيئة في بيان “نجحنا في إصابة الأسد بسهم وتم تجميد حركته ونقله بأمان إلى منشآت بيطرية للمراقبة ووُضع طوق له قبل إطلاقه في الحديقة”.

This morning, a sub-adult male lion was spotted stuck between a concrete wall and iron sheets in Ongata Rongai area, Kajiado County. KWS was alerted by members of the public and promptly dispatched rangers & the veterinary team to the scene. @tunajibu#BraveryBeyondExpectation pic.twitter.com/OwQdWpt1Bj — KWS (@kwskenya) July 28, 2021

وعلقت الطالبة روزلين وانجاري على الحادثة قائلة لوكالة فرانس برس “أحدث هذا الأسد حالة ذعر هائلة فقد تأخر الأطفال عن مدارسهم والناس تخلفوا عن الوصول إلى أماكن عملهم”.

وتحيط بالحديقة عادة أسوار كهربائية لكنها لا تغطي كامل مساحتها مما يسمح للحيوانات بالخروج للرعي في الخارج.

ولا يبعد المتنزه سوى 7 كيلومترات فقط من وسط نيروبي، وهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها حيوانات من الحديقة إلى شوارع المدينة التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة.

.@kwskenya captures stray lion in Rongai, returns it to Nairobi Park https://t.co/MK6rcmwzyhpic.twitter.com/GwYpbWyX2n — Capital FM Kenya (@CapitalFMKenya) July 28, 2021

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قتل أسد رجلاً بعد هروبه، بينما قُتل حيوان في مارس/آذار 2016 بعد هربه من الحديقة وإلحاقه جروحا بأحد الأشخاص.

ويشير الناشطون البيئيون إلى أن الأسود كانت تعيش في هذه المنطقة قبل السكان، لذا لا يمكن القول إنها “تهرب” أو “تهيم” في المدينة لأن البشر هم الذين يغزون موائلها.

The lion was successfully darted, immobilized and safely transferred to the veterinary facility for observation & collaring before being released back to the park.#BraveryBeyondExpectation pic.twitter.com/mhUJetFxtu — KWS (@kwskenya) July 28, 2021

KWS captures lion that wandered out of park to Rongai. 📽 KWS https://t.co/WIzehP53EP pic.twitter.com/Jod7xofjBw — TheStarKenya (@TheStarKenya) July 28, 2021