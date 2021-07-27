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ليبيا.. مقتل محمد الكاني قائد أكبر مليشيا مسؤولة عن المقابر الجماعية واحتفالات في ترهونة (فيديو)

انتشال جثث مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة (مواقع التواصل)
انتشال جثث مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة (مواقع التواصل)
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202104:23 PM (مكة المكرمة)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، مقتل محمد الكاني أحد المطلوبين للجنائية الدولية والمتهم من النيابة العامة الليبية بارتكاب جرائم قتل جماعية في ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن محمد الكاني قُتل هو وأحد مرافقيه جراء إطلاق النار عليهما في مقر إقامتهم بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وبثت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو لاحتفالات في مدينة ترهونة بمقتل الكاني الذي وصفته بأنه قائد أكبر مليشيات مسؤولة عن المقابر الجماعية التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ورصدت اللقطات تكبيرات وخروج الأهالي إلى الشوارع في ترهونة تعبيرًا عن فرحهم بمقتل الكاني الذي قيل إنه قُتل على يد ميليشيا طارق بن زياد التابعة لنجل حفتر بمنطقة في بنغازي.

وقالت رابطة ضحايا ترهونة في بيان اليوم، إنها تستنكر قتل الكاني “المجرم” خارج نطاق القانون، لأنه يحمل معلومات وأسرار عن المقابر الجماعية ومرتكبيها والعديد من الجرائم الجنائية و”نحن بحاجة لها لاستكمال التحقيقات وعدم قفل الملف باغتيال المجرمين”.

وطالبت بضرورة فتح تحقيق عاجل من مكتب النائب العام و”تسليم باقي الجرمين في المنطقة الشرقية للقضاء، وتسليم جثمان المجرم”.

وفي وقت سابق، ذكرت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أن فريق المحكمة الجنائية الدولية التقى الناجين من مجازر المقابر الجماعية، وأن الفريق على تواصل مع السلطات الليبية.

وقبل شهر، أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست بأن ميليشيا الكاني التي ظهرت في 2017، قتلت مئات الليبيين بمختلف الطرق منها إطلاق الرصاص عدة مرات من مسافة قريبة بينما كان الضحايا مكبلين وأحيانًا معصوبي الأعين.

وأشار التقرير إلى عائلة كاملة عدا طفل صغير، عُذبت وقتلت (عددهم ثلاثة) على أيدي ميلشيا الكاني. وأشار تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إلى أن الميليشيا المسلحة كانت خلال هذه السنوات تخطف وتحتجز وتقتل أشخاصًا يعارضونها أو يشتبه بأنهم يفعلون ذلك، وكانت تستخدم الأسود لبث الذعر.

وفي مارس/آذار الماضي، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على محمد وعبد الرحيم الكاني زعيمي ميليشيات الكاني التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة، لتورطهما في عمليات قتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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