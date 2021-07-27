كورونا.. المغرب والعراق يسجلان أعلى إصابات يومية ورقم قياسي للوفيات في إندونيسيا

سجل المغرب، اليوم الثلاثاء، 27 وفاة و6 آلاف و971 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة، بتعافي 2690 مريضا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 588 ألفا و448، منها 9 آلاف و638 وفاة، و549 ألفا و116 حالة شفاء.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد متلقي اللقاح 22 مليونا و444 ألفا و407، منهم 9 ملايين و924 ألفا و212 حصلوا على الجرعتين.

العراق

قالت وزارة الصحة إن العراق سجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، بلغ 12185 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و577013 حالة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة أن العراق سجل 71 وفاة ليصل الإجمالي إلى 18418 وفاة.

وترتفع أعداد الإصابات في العراق منذ عطلة عيد الأضحى التي تشهد عادة تجمعات عائلية يمكن من خلالها انتشار العدوى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تطعيم مليون و480784 شخصا حتى الآن.

إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 2069 وفاة جديدة بكوفيد-19 وهو رقم يومي قياسي، حسبما ذكرت الخدمة الإندونيسية بشبكة (سي.إن.بي.سي) اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشبكة نقلا عن وزارة الصحة الإندونيسية أنه تم تسجيل 45203 حالات إصابة اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 28228 أمس.

هندي يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورنا في مزرعته (رويترز)

روسيا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 23032 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 2623 في العاصمة موسكو، في ظل موجة من الإصابات تعزى إلى السلالة دلتا الأكثر نشرا للعدوى وبطء وتيرة التطعيم.

كما أكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 779 شخصا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال إن إجمالي الإصابات بلغ ستة ملايين و172812 منذ بدء الجائحة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29689 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أقل زيادة يومية منذ 17 من مارس/ آذار.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 31.44 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 415 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 421832.

أشخاص يرتدون أقنعة واقية داخل قطار في مترو أنفاق لندن (رويترز)

بريطانيا

أظهرت بيانات حكومية رسمية أن بريطانيا سجلت 23511 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء في سابع نزول يومي للأعداد.

بالرغم من ذلك، قفز العدد اليومي للوفيات، بين من ثبتت إصابتهم بالمرض قبل 28 يوما، إلى 131 وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ مارس/ آذار.

إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى من مارس/آذار الماضي.

وأضافت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 138 من إجمالي الإصابات خطيرة بينها 26 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابعت إن إجمالي عدد المرضى حاليا وصل إلى 13147.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة العام الماضي، وصل إلى 863680 إصابة بينها 6461 حالة وفاة.

الفلبين

قالت وزارة الصحة الفلبينية إن البلاد سجلت 7186 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أعلى زيادة يومية منذ أكثر من ستة أسابيع فضلا عن رصد 72 وفاة.

وذكرت مجموعة بحثية أن الإصابات اليومية قد تسجل بين ثمانية وعشرة آلاف يوميا ما لم يتم اتخاذ تدبير وقائية أقوى لاحتواء السلالة دلتا الأكثر نشرا للعدوى.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 195 مليونا و640 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و188 ألفا، وتعافى ما يزيد على 177 مليونا و400 ألفا، وفق موقع “وورلدميتر”.