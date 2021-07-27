البث الحي
الأخبار|اليابان

طوكيو تسجل قفزة في حالات كورونا خلال الدورة الأولمبية

أولمبياد طوكيو وتحديات كوفيد-19 متواصلة (غيتي)
أولمبياد طوكيو وتحديات كوفيد-19 متواصلة (غيتي)
27/7/2021

قفزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2848 حالة، اليوم الثلاثاء، أي نحو ضعف العدد الذي سجلته قبل أسبوع، فيما تستضيف عشرات الآلاف لحضور الألعاب الأولمبية والمشاركة فيها.

وتتجاوز الحالات التي سجِّلت اليوم الذروة السابقة التي بلغت 2520 خلال يناير/ كانون الثاني الفائت.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المدينة ارتفاع عدد الحالات الخطيرة من 78 إلى 82 في اليوم السابق، وارتفع متوسط الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام إلى حوالي 1763 إصابة.

و في وقت سابق، أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن تصل الإصابات في طوكيو إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال الألعاب، بسبب انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

يابانيون يحتجون على إقامة الأولمبياد في ظل جائحة كورونا (مواقع التواصل)

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) أن محافظة سايتاما المجاورة سجلت أيضا 593 حالة في حصيلة غير مسبوقة، بينما من المقرر أن تطلب محافظة (تشيبا) من الحكومة إعلان حالة الطوارئ، وفق تقرير صادر عن محطة البث اليابانية الفضائية (تي بي إس).

من المحتمل أيضا أن تكون عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت 4 أيام للاحتفال بافتتاح العرض الرياضي قد أدت إلى تراكم الفحوص، وهو ما قد ينعكس على عدد الحالات القياسي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

تفاعل لافت مع ارتداء لاعبات الجمباز الألمانيات بدلات كاملة في أولمبياد طوكيو (صور)

ظهرت لاعبات الجمباز الألمانيات ببدلات كاملة للجسم خلال التدريبات في أولمبياد طوكيو، ما أثار تفاعلًا واسعًا، وقلن إنهن قد يخترن ارتداء هذه البدلات الكاملة مرة أخرى عندما تبدأ المنافسة غدًا الأحد.

24/7/2021

بطل الجودو الجزائري فتحي نورين: تدربت لسنوات وانسحبت من الأولمبياد نصرة للقدس (فيديو)

قال لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين إنه حضر للمنافسة في الأولمبياد وتدرب على مدار سنوات إلا أنه اتخذ قراره بعد المشاركة عندما أوقعته القرعة في أول نزال مع لاعب إسرائيل نصرة للأقصى والقضية الفلسطينية.

24/7/2021

من برنامج: هاشتاج

تفاعل واسع مع زي لاعبات الجمباز الألمانيات في أولمبياد طوكيو

أثار ظهور لاعبات الجمباز الألمانيات ببدلات كاملة للجسم في أولمبياد طوكيو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وفي السنوات الأخيرة تعرضت رياضة الجمباز لأزمة عنيفة بسبب حالات الاعتداء الجنسي والجسدي.

المزيد من الأخبار

سعودي ينقذ مغتربيْن سودانييْن تائهين في صحراء حائل (فيديو)

سودانيان يضلان الطريق في صحراء حائل (مواقع التواصل)

شاهد: سوداني ينتقم من لص سرق متجره

صاحب المتجر فتك باللص بعد ضبطه متلبسا

استبعاد ملاكم مغربي بسبب عضة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

الملاكم المغربي حاول عض أذن منافسه خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة (رويترز)

الجزائر توفِد وزير خارجيتها إلى تونس حاملا رسالة لم يكشف عنها (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيّد (يمين) ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (يسار) (غيتي)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. أبرز تطورات الأوضاع في تونس (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط المشيشي &#34;يمين&#34; والغنوشي (الجزيرة مباشر)

السعودية تحذر مواطنيها.. 3 سنوات منع من السفر لزائري هذه الدول

شعار الخطوط الجوية العربية السعودية على نموذج لطائرة في مكتب لبيع تذاكر الطيران في الرياض (رويترز ـ أرشيف)

ليبيا.. مقتل محمد الكاني قائد أكبر مليشيا مسؤولة عن المقابر الجماعية واحتفالات في ترهونة (فيديو)

انتشال جثث مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)