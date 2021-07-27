طوكيو تسجل قفزة في حالات كورونا خلال الدورة الأولمبية

قفزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2848 حالة، اليوم الثلاثاء، أي نحو ضعف العدد الذي سجلته قبل أسبوع، فيما تستضيف عشرات الآلاف لحضور الألعاب الأولمبية والمشاركة فيها.

وتتجاوز الحالات التي سجِّلت اليوم الذروة السابقة التي بلغت 2520 خلال يناير/ كانون الثاني الفائت.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المدينة ارتفاع عدد الحالات الخطيرة من 78 إلى 82 في اليوم السابق، وارتفع متوسط الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام إلى حوالي 1763 إصابة.

و في وقت سابق، أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن تصل الإصابات في طوكيو إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال الألعاب، بسبب انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

يابانيون يحتجون على إقامة الأولمبياد في ظل جائحة كورونا (مواقع التواصل)

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) أن محافظة سايتاما المجاورة سجلت أيضا 593 حالة في حصيلة غير مسبوقة، بينما من المقرر أن تطلب محافظة (تشيبا) من الحكومة إعلان حالة الطوارئ، وفق تقرير صادر عن محطة البث اليابانية الفضائية (تي بي إس).

من المحتمل أيضا أن تكون عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت 4 أيام للاحتفال بافتتاح العرض الرياضي قد أدت إلى تراكم الفحوص، وهو ما قد ينعكس على عدد الحالات القياسي.