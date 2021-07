شاهد: انفجار أعقبه حريق ضخم في مجمع للكيماويات غربي ألمانيا

فُقد خمسة موظفين بعد الانفجار الشديد الذي وقع في محطة لحرق النفايات أعقبه حريق بمجمع للكيماويات في المنطقة الصناعية بمدينة ليفركوزن غربي ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة (كورينتا) اليوم الثلاثاء.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق في مستودع وقود في كيم بارك وهي منطقة صناعية لشركات الكيماويات وفقا لما ذكرته شركة كورنتا التي تدير المنطقة الصناعية.

وبحسب بيانات الشركة، أصيب أيضًا عدد من الموظفين في الانفجار وبعضهم في حالة خطيرة. وشوهدت أعمدة من الدخان في مكان الانفجار من بعد عدة كيلو مترات.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 9.40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0740 بتوقيت غرينتش)، لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات “بوريش”، ثم اندلع حريق في المستودع.

