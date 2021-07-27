البث الحي
الأخبار|ألمانيا

شاهد: انفجار أعقبه حريق ضخم في مجمع للكيماويات غربي ألمانيا

فقد خمسة أشخاص بعد انفجار في منطقة صناعية في ألمانيا (رويترز)
فقد خمسة أشخاص بعد انفجار في منطقة صناعية في ألمانيا (رويترز)
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202102:57 PM (مكة المكرمة)

فُقد خمسة موظفين بعد الانفجار الشديد الذي وقع في محطة لحرق النفايات أعقبه حريق بمجمع للكيماويات في المنطقة الصناعية بمدينة ليفركوزن غربي ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة (كورينتا) اليوم الثلاثاء.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق في مستودع وقود في كيم بارك وهي منطقة صناعية لشركات الكيماويات وفقا لما ذكرته شركة كورنتا التي تدير المنطقة الصناعية.

وبحسب بيانات الشركة، أصيب أيضًا عدد من الموظفين في الانفجار وبعضهم في حالة خطيرة. وشوهدت أعمدة من الدخان في مكان الانفجار من بعد عدة كيلو مترات.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 9.40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0740 بتوقيت غرينتش)، لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات “بوريش”، ثم اندلع حريق في المستودع.

وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث. وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ.

كما سارعت الشرطة لتنبيه سكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية والمعامل لإغلاق نوافذهم، خشية انتشار غازات سامة. وأرسلت إدارة الإطفائية في المدينة رسالة إلى هواتف سكان المنطقة، تضمنت تحذيرا بـ “الخطورة الشديدة”.

وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.

ويشار إلى أن الانفجارات في مكبات النفايات تحدث بسبب انحباس غاز الميثان الصادر عن عملية تحلل النفايات فيه دون معالجته لفترات زمنية طويلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ليبيا.. مقتل محمد الكاني قائد أكبر مليشيا مسؤولة عن المقابر الجماعية واحتفالات في ترهونة (فيديو)

انتشال جثث مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة (مواقع التواصل)

تونس.. النهضة تدعو الرئيس للتراجع عن قراراته والقضاء يؤكد استقلاليته

ضابط شرطة يقف أمام مبنى البرلمان في تونس العاصمة يوم 27 يوليو/تموز (رويترز)

انهيار عقار في مصر على رؤوس ساكنيه وسقوط ضحايا (فيديو)

أضرار كبيرة لحقت بالمنازل المجاورة للبناء المنهار (مواقع التواصل)

تونس.. هدوء يسود العاصمة والاتحاد الأوربي يدعو لاستئناف عمل البرلمان في أقرب وقت

ضباط شرطة يقفون أمام مبنى البرلمان في تونس العاصمة يوم 27 يوليو/تموز (رويترز)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. أبرز تطورات الأوضاع في تونس (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط المشيشي &#34;يمين&#34; والغنوشي (الجزيرة مباشر)

بأول تصريح منذ قرارات سعيد.. المشيشي يكشف عن موقفه من الأزمة التونسية

رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

أبرز ردود الفعل الدولية بعد تجميد الرئيس التونسي عمل البرلمان وإقالة الحكومة

الرئيس التونسي قام بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه