سعودي ينقذ مغتربيْن سودانييْن تائهين في صحراء حائل (فيديو)

تعود مأساة العائلة السودانية -التي مات جميع أفرادها جوعا وعطشا وإنهاكا بعد أن ضلّت طريقها في الصحراء الليبية قبل أيام- إلى الواجهة مرة أخرى بعد نشر فيديوهات جديدة عن الحادثة.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي ينقذ وافدين سودانيين فقدا أثرهما في صحراء حائل (شمالي المملكة العربية السعودية)، مدة ثلاثة أيام وأشرفا على الهلاك.
وفي المقطع المتداول، يقدّم أبو مقبل -المواطن السعودي- المياه لشخصين تائهين في صحراء النفود بحائل، ويبدو عليهما التعب الشديد، وقال أحد الشهود “عثرنا عليهما في اللحظات الأخيرة”.
وذكرت وسائل إعلام سعودية وسودانية نقلًا عن قريب أحد التائهين “أن شقيقه وصاحبه ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل”،
وأضاف “أنهما كان يعملان لدى أحد الأشخاص في مدينة جبة شمال حائل، وبعد انتهائهما من العمل قررا لظرف ما قطع المسافة سيرًا على الأقدام”.
بعض الاخوة من #السودان الشقيق تاهوا في (حفر الرخيص ) وسط النفود الكبرى شمال حائل ورغم جهود البحث عنهم الا انهم امضوا ثلاثة أيام يصارعون الجوع والعطش لولا شقيق الروح الغالي:
مصافق الرخيص ( ابومقبل ) راعي حفر الرخيص بيض الله وجهه الذي عثر عليهم بعد جهد وانقذهم بحمد الله واستضافهم pic.twitter.com/4Us0gp2Ci5
— عثمان المجراد 🇸🇦 (@almejrad) July 26, 2021
— عثمان المجراد 🇸🇦 (@almejrad) July 26, 2021
— عثمان المجراد 🇸🇦 (@almejrad) July 26, 2021