سعودي ينقذ مغتربيْن سودانييْن تائهين في صحراء حائل (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي ينقذ وافدين سودانيين فقدا أثرهما في صحراء حائل (شمالي المملكة العربية السعودية)، مدة ثلاثة أيام وأشرفا على الهلاك.

وفي المقطع المتداول، يقدّم أبو مقبل -المواطن السعودي- المياه لشخصين تائهين في صحراء النفود بحائل، ويبدو عليهما التعب الشديد، وقال أحد الشهود “عثرنا عليهما في اللحظات الأخيرة”.

وذكرت وسائل إعلام سعودية وسودانية نقلًا عن قريب أحد التائهين “أن شقيقه وصاحبه ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل”،

وأضاف “أنهما كان يعملان لدى أحد الأشخاص في مدينة جبة شمال حائل، وبعد انتهائهما من العمل قررا لظرف ما قطع المسافة سيرًا على الأقدام”.