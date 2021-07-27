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منظمات مدنية في تونس تحذر الرئيس من تمديد الإجراءات وتدعو لضبط خارطة طريق

سيارات الشرطة خارج مبنى البرلمان في تونس العاصمة، 27 يوليو (رويترز)
سيارات الشرطة خارج مبنى البرلمان في تونس العاصمة، 27 يوليو (رويترز)
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202105:52 PM (مكة المكرمة)

دعت جمعيات ومنظمات مدنية تونسية، الرئيس قيس سعيد إلى ضبط خارطة طريق واضحة لا تتجاوز 30 يومًا، محذرة من أي تمديد غير مبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، ودعته كذلك إلى احترام استقلال القضاء ليتمكن من استرجاع دوره.

وحذرت اليوم الثلاثاء، منظمات المجتمع المدني الرئيسية في البلاد، ومنها الاتحاد العام للشغل، الرئيس من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد لأكثر من شهر.

وفي بيان، دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع “خارطة طريق تشاركية” للخروج من الأزمة.

وقالت جمعية القضاة التونسيين إن حل الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية واحترام متطلبات النظام الديمقراطي، مطالبة بالتعجيل بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية ودعت لاحترام الفصل بين السلطات.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق اليوم، أن مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، وأبلغها بأنه يتعهد بحماية “المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات”.

وأبلغ سعيد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.

ودخلت تونس التي كانت مهد انتفاضات الربيع العربي قبل عقد، في أزمة دستورية بعدما أقال قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وأمر بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يومًا، في خطوة وصفتها حركة النهضة بـ “الانقلاب”.

وأقال سعيّد لاحقًا وزيري الدفاع والعدل. وتأتي الأزمة في أعقاب جمود استمر على مدى شهور بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأثّر ذلك سلبا على استجابة الحكومة لتفشي كوفيد-19 لتزداد الوفيات بالوباء. وتسجل تونس أحد أعلى معدّل الوفيات نسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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