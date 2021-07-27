البث الحي
الأخبار

تشجيعا على التطعيم.. وزير فرنسي يحقن زميلته بلقاح كورونا (فيديو)

الوزير حقن زميلته أمام كاميرات التلفزيون في مستشفى نيكر بباريس (مواقع التواصل)
الوزير حقن زميلته أمام كاميرات التلفزيون في مستشفى نيكر بباريس (مواقع التواصل)
27/7/2021

روّج وزيران في الحكومة الفرنسية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على طريقتهما الخاصة، اليوم الثلاثاء، إذ أعطى أحدهما الجرعة للأخرى.

فوزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران طبيب أصلا، الأمر الذي جعله مؤهلا لحقن زميلته أوليفيا جريجوار، وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي.

وبينما كان يستعد لحقن زميلته أمام كاميرات التلفزيون في مستشفى نيكر بباريس، وجد فيران صعوبة في وضع قفاز جراحي لابتعاده عن الممارسة العملية.

لكن مريضته، وهي حامل وكانت تأخذ جرعتها الثانية من اللقاح اليوم الثلاثاء، قالت إنها ليست قلقة بخصوص قدراته المهنية. وأضافت الوزيرة “أثق فيه تماما”.

وبعد أن حقنها قالت جريجوار لفيران إنها لم تشعر بشيء، وخاطبته قائلة “لم تفقد موهبتك بعد”.

ويستهدف التطعيم أمام الكاميرات تشجيع الناس على أخذ اللقاح لتفادي ما حذر بعض مسؤولي الصحة العامة في فرنسا من أنه قد يتحول إلى موجة رابعة من الوباء.

وحتى الآن حصل نحو 60% من سكان فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وسجلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 28 وفاة و26 ألف و871 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات التي سجلت أمس الإثنين والتي بلغت 5307 إصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

تحورات كورونا مستمرة.. هل نحن على أعتاب موجة جديدة؟ خبير لقاحات يجيب (فيديو)

أكد الدكتور علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان الأمريكية أن متحورات كورونا الموجودة خطيرة بالفعل إلا أن اللقاحات الموجودة قادرة على مواجهتها، موضحًا أن حدوث موجة جديدة سيرجع لعدم التلقيح.

17/7/2021

من برنامج: بعد منتصف الليل

الصحة العالمية تحذر من شراستها.. ما هي سلالة لامبدا؟ وهل اللقاحات فعالة ضدها؟

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور لامبدا لفيروس كورونا المستجد، قائلة إنه يعتبر أشد شراسة من المتحور دلتا، ويشكل ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين.

المزيد من الأخبار

سعودي ينقذ مغتربيْن سودانييْن تائهين في صحراء حائل (فيديو)

سودانيان يضلان الطريق في صحراء حائل (مواقع التواصل)

شاهد: سوداني ينتقم من لص سرق متجره

صاحب المتجر فتك باللص بعد ضبطه متلبسا

استبعاد ملاكم مغربي بسبب عضة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

الملاكم المغربي حاول عض أذن منافسه خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة (رويترز)

الجزائر توفِد وزير خارجيتها إلى تونس حاملا رسالة لم يكشف عنها (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيّد (يمين) ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (يسار) (غيتي)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. أبرز تطورات الأوضاع في تونس (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط المشيشي &#34;يمين&#34; والغنوشي (الجزيرة مباشر)

السعودية تحذر مواطنيها.. 3 سنوات منع من السفر لزائري هذه الدول

شعار الخطوط الجوية العربية السعودية على نموذج لطائرة في مكتب لبيع تذاكر الطيران في الرياض (رويترز ـ أرشيف)

ليبيا.. مقتل محمد الكاني قائد أكبر مليشيا مسؤولة عن المقابر الجماعية واحتفالات في ترهونة (فيديو)

انتشال جثث مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)