تشجيعا على التطعيم.. وزير فرنسي يحقن زميلته بلقاح كورونا (فيديو)

روّج وزيران في الحكومة الفرنسية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على طريقتهما الخاصة، اليوم الثلاثاء، إذ أعطى أحدهما الجرعة للأخرى.

فوزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران طبيب أصلا، الأمر الذي جعله مؤهلا لحقن زميلته أوليفيا جريجوار، وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي.

وبينما كان يستعد لحقن زميلته أمام كاميرات التلفزيون في مستشفى نيكر بباريس، وجد فيران صعوبة في وضع قفاز جراحي لابتعاده عن الممارسة العملية.

لكن مريضته، وهي حامل وكانت تأخذ جرعتها الثانية من اللقاح اليوم الثلاثاء، قالت إنها ليست قلقة بخصوص قدراته المهنية. وأضافت الوزيرة “أثق فيه تماما”.

وبعد أن حقنها قالت جريجوار لفيران إنها لم تشعر بشيء، وخاطبته قائلة “لم تفقد موهبتك بعد”.

Enceinte, la secrétaire d'État Olivia Grégoire reçoit sa deuxième dose par Olivier Véran pic.twitter.com/xaYSpZuKhQ — BFMTV (@BFMTV) July 27, 2021

ويستهدف التطعيم أمام الكاميرات تشجيع الناس على أخذ اللقاح لتفادي ما حذر بعض مسؤولي الصحة العامة في فرنسا من أنه قد يتحول إلى موجة رابعة من الوباء.

وحتى الآن حصل نحو 60% من سكان فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وسجلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 28 وفاة و26 ألف و871 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات التي سجلت أمس الإثنين والتي بلغت 5307 إصابات.