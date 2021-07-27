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انهيار عقار في مصر على رؤوس ساكنيه وسقوط ضحايا (فيديو)

أضرار كبيرة لحقت بالمنازل المجاورة للبناء المنهار (مواقع التواصل)
أضرار كبيرة لحقت بالمنازل المجاورة للبناء المنهار (مواقع التواصل)
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202103:12 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام مصرية بانهيار عقار كان بداخله أسرة، في منطقة القومية التابعة لحي الوراق بمحافظة الجيزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأمر رئيس النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل بالواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية من قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.

ووثقت مقاطع مصورة آثار انهيا العقار، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل المجاورة للبناء المنهار.

وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات لأسباب عدة كالبناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء.

وكان قسم شرطة الوراق قد تلقى بلاغًا بوقوع انهيار العقار المكون من 4 طوابق (طابق أرضي وعدد ثلاثة طوابق) وكان بداخله أسرة ويقوم رجال الحماية بمحاولات البحث عنهم.

وجرى فرض سياج أمني بمحيط العقار وسط وجود سيارات الإسعاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما أفادت تقارير محلية بانتشال جثة بينما لا يزال البقية مفقودين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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