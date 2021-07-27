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السعودية تحذر مواطنيها.. 3 سنوات منع من السفر لزائري هذه الدول

شعار الخطوط الجوية العربية السعودية على نموذج لطائرة في مكتب لبيع تذاكر الطيران في الرياض (رويترز ـ أرشيف)
شعار الخطوط الجوية العربية السعودية على نموذج لطائرة في مكتب لبيع تذاكر الطيران في الرياض (رويترز ـ أرشيف)
27/7/2021

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستفرض حظرا لمدة ثلاث سنوات على سفر المواطنين الذين يزورون دولا “تحظر التعليمات السفر إليها” في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لم تذكر اسمه، قوله إن بعض المواطنين السعوديين الذين سُمح لهم في شهر مايو/ أيار بالسفر للخارج دون تصريح مسبق من السلطات لأول مرة منذ مارس/ آذار 2020 خالفوا قواعد السفر.

وأضاف المصدر “سيُعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات”.

وحظرت السعودية السفر إلى أو المرور عبر عدد من الدول بينها أفغانستان والأرجنتين والبرازيل ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات.

وبحسب “الخطوط الجوية العربية السعودية”، شركة الطيران الوطنية، يحظر على المواطنين السفر إلى 16 بلدا بينها الإمارات العربية المتحدة.

وتعد الإمارات وخصوصا دبي وجهة سياحية محبّبة للسعوديين.

وكانت الإمارات قد أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي تسجيل إصابات بمتحورات دلتا وبيتا وألفا وقررت تعليق الرحلات مع الهند، وذلك بعدما خففت القيود على السفر لجذب السياح.

وقال المسؤول السعودي إن “وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها”.

وسجلت السعودية، وهي أكبر دولة خليجية ويقدر عدد سكانها بنحو 30 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، 1379 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 520774 والوفيات إلى 8189.

وشهدت المملكة تراجعا في عدد الإصابات اليومية من ذروة 4000 إصابة في يونيو/ حزيران 2020 إلى أقل من 100 حالة أوائل يناير كانون/ الثاني.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 195 مليونا و622 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و188 ألفا، وتعافى ما يزيد على 177 مليونا و396 ألفا، وفق موقع “ورلدوميتر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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