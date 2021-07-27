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استبعاد ملاكم مغربي بسبب عضة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

الملاكم المغربي حاول عض أذن منافسه خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة (رويترز)
الملاكم المغربي حاول عض أذن منافسه خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة (رويترز)
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202110:43 PM (مكة المكرمة)

لم يواجه الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكيا أزمة في فوزه 5-صفر على يونس باعلا في منافسات الوزن الثقيل الأولمبية، اليوم الثلاثاء، باستثناء استكمال النزال بعد محاولة عض من الملاكم المغربي.

وفاز نيكيا، صاحب ذهبيتين في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة باعلا بضرباته السريعة المتتالية.

وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

واستمر النزال، وحقق نيكيا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلندا في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز 5-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.

وقال نيكيا البالغ عمره 25 عاما “هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك”، قبل أن يضيف الملاكم النيوزيلندي أنه يعتقد أن منافسه المغربي تذوق الكثير من العرق.

وأضاف “لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة”.

وتابع “تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في جولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد”.

وأعلن مسؤولو مسابقة الملاكمة في الأولمبياد استبعاد الملاكم المغربي بسبب “تصرفه غير الرياضي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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