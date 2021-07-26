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مدير مكتب الجزيرة في تونس يكشف تفاصيل اقتحام قوات الأمن لمقر القناة.. ومراسلون بلا حدود تندد

مكتب الجزيرة في تونس لم يتلق أي إشعار مسبق بالإخلاء من قبل قوات الأمن. (الأناضول)
مكتب الجزيرة في تونس لم يتلق أي إشعار مسبق بالإخلاء من قبل قوات الأمن. (الأناضول)
26/7/2021-|آخر تحديث: 26/7/202101:52 PM (مكة المكرمة)

اقتحمت قوات الأمن اليوم الإثنين مكتب قناة الجزيرة في العاصمة التونسية وطردت جميع الصحفيين العاملين فيه، بحسب مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي.

وأضاف حجي أن المكتب لم يتلق أي إشعار مسبق بالإخلاء من قبل قوات الأمن، كما أن القوات التي اقتحمت المكان لم تكن ترتدي الزي الرسمي.

وتابع “طلبوا منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب مؤكدين أنه ينفذون التعليمات. كما صادروا مفاتيح المكتب وأبلغونا أنه ليس من حقنا الدخول إليه وذلك دون أن يبرزوا أي أمر قضائي”.

من جانبها نددت منظمة مراسلون بلا حدود باقتحام مكتب الجزيرة بالعاصمة التونسية مستنكرة ما أسمته “إقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية”، كما أدانت نقابة الصحفيين في النرويج اقتحام مكتب الجزيرة وطالبت باحترام الصحافة والحريات.

وذكرت وكالة رويترز أن الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة ويمنع الموظفين من دخول المبنى بمنطقة القصبة في تونس العاصمة اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أن أطاح الرئيس التونسي قيس سعيد بالحكومة وعطّل البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

وعلى إثر ذلك انخفض مؤشر البورصة التونسية بأكثر من 1%، وسط توقعات بانخفاض أكبر في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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