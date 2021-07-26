الغنوشي: مجلس النواب في حالة انعقاد وإعلام الإمارات وراء دعم الانقلاب

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الإثنين، إن مجلس النواب “متمسك بالشرعية ويرفض الانقلاب”، وإن المجلس انعقد صباح اليوم وكانت الجلسة شرعية وكاملة النصاب.

وفي مداخلة هاتفية مع فضائية (تي آر تي) التركية أضاف الغنوشي “منذ أن سمعنا بانقلاب خرجنا إلى الشّارع وهذا هو الدرس التركي الذي نعمل على مراعاته (في إشارة إلى تداعيات محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 بتركيا)”.

وتابع “فكرة الانقلاب (في تونس) استغلت عدم وجود محكمة دستورية للفصل في القرارات، والرئيس قيس سعيد ليس له اختصاص في تفسير الدستور في غياب المحكمة الدستورية”.

كما نفى الغنوشي استشارته في تلك القرارات المفاجئة للرئيس التونسي، متهما إعلام دولة الإمارات بالوقوف وراء دعم الانقلاب واستهداف حركة النهضة”.

واستطرد بالقول “تم استغلال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لتحريض الشباب على الحكومة، ما مهد لهذه القرارات الانقلابية، ونحمل (الرئيس) قيس سعيد كل ما ينجم عن قراراته التي لم نُستشر فيها”.

وعن دور المؤسسة العسكرية قال “لا نتوقع من الجيش أن يتورط في قبول التسيس. الجيش وطني ودافع عن الثورة، ونأمل عدم نجاح إقحامه في الأزمة”.

وأوضح”هناك تعبئة قام بها الرئيس سعيد ضد الخيار الديمقراطي وفصل السلطات لأن (النهضة) هي الحزب الأقوى في البلاد، وهناك محاولات بائسة لتجريمها”.

وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب أن المجلس بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ودعا الشعب إلتونسي إلى “الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربته الديمقراطية”.

كما دعا الهيئات الأممية والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والأفريقي للوقوف بوضوح مع أول برلمان تونسي منتخب.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة متهمة المعارضة بالفشل في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ومنذ صباح الإثنين، يشهد محيط البرلمان التونسي، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد.