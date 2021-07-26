البث الحي
تحديث مستمر
الأخبار

شاهد: الرئيس التونسي يسيطر على السلطات في البلاد ويجمد عمل البرلمان

25/7/2021-|آخر تحديث: 26/7/202102:01 AM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

والأحد، شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وخلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، قال سعيد “شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم، الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ من التدابير الاستثنائية التي يقتضها الوضع في تونس”، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على “فيسبوك”.

وأضاف “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوي وهناك عمليات نهب وحرب وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.

وتابع أنه عملا بحكم الدستور ولإنقاذ الدولة التونسية وبالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة)” قرر “تجميد كل اختصاصات مجلس النواب. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف أمامه تجميده”.

وأفاد أيضا بـ”رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية سأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون”.

والقرار الثالث “يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يترأسها رئيس الحكومة ويعينها رئيس الجمهورية”، وفق سعيد.

وأردف “رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه”.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد المشيشي بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وشدد قيس على أن هذا “ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانيين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب”.

ومضى سعيد قائلا “ننبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء للسلاح، فلن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص”.

وأردف “هناك إجراءات أخرى سنتخذها تباعا، وننبه من يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون سيطبق عليهم”.

واعتبر أن “الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع لا فضل لأحد على أحد بمكانته أو ثروت”.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

ولم يصدر على الفور تعقيب من المشيشي بشأن القرارات التي أعلن عنها سعيد خلال ترأسه الاجتماع العسكري الأمني.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة “كورونا”، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

راشد الغنوشي: الرئيس انقلب على الدستور والشعب التونسي سيدافع عن الثورة (فيديو)

اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور” وذلك بعدما أعلن سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

25/7/2021

وسط أزمة سياسية.. النهضة التونسية تتعهد بالكشف عن جهات خارجية تسعى لتقويض الديمقراطية (فيديو)

قال فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة إن مجموعات تسلك سلوكًا خارجًا على القانون أجّجت الموقف عبر النهب والحرق والتدمير، مشيرًا إلى أن بلاده تعيش تجربة ديمقراطية رائدة ولا ترى حرجًا في حرية الاحتجاج

25/7/2021

احتجاجات عارمة ضد البرلمان والحكومة التونسية.. والنهضة تتهم عصابات خارجية بالاعتداء على مقراتها (فيديو)

تجمع المئات من المحتجين في محيط مقر البرلمان التونسي داعين إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، ضمن تحركات دعا إليها -قبل أيام- ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اتساع رقعة جائحة فيروس كورونا.

25/7/2021
المزيد من الأخبار

تونس: المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة يدعو مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق قرارات سعيد

رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة &#34;النهضة&#34; التونسية

حماس تعلن تعثّر التهدئة مع تل أبيب وقوات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس (مواقع التواصل)

أحمد السيد النجار: اتفاقية المبادئ الموقعة مع إثيوبيا “رديئة” وانسحاب مصر منها “فرض عين” (فيديو)

أحمد السيد النجار

شاهد: انهيار أرضي يقتل 9 أشخاص في الهند

الصخور انزلقت على منحدر بسبب انهيارات أرضية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا.. إمام مسجد يكشف لـ “الجزيرة مباشر” أسباب إقالته بأمر من وزير الداخلية (فيديو)

إيقاف مراسلة ألمانية عن العمل بعد “تصرف غريب” خلال تغطيتها للفيضانات (فيديو)

المراسلة الألمانية سوزانا أولين (غيتي)

حركة النهضة: ما يقوم به قيس سعيد محاولة ناعمة للانقلاب على الدستور (فيديو)

الناطق باسم حركة النهضة التونسية فتحي العيادي (الجزيرة مباشر)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)