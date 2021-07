6 ساعات وسط الجحيم.. حرائق كاليفورنيا تحاصر فريق إطفاء ونجاته في اللحظات الأخيرة (فيديو)

أوضح مقطع فيديو قصير التقط من داخل شاحنة إطفاء بجامعة كاليفورنيا -أثناء مرورها عبر عاصفة نارية في تاماراك- لمحة مروعة من الخطر الذي تواجهه الطواقم لمكافحة الحرائق التي لا تزال تتزايد بالمنطقة ووصلت إلى نيفادا.

وشارك ناثان تراورنيشت رئيس قسم مكافحة الحرائق في جامعة كاليفورنيا، عبر تويتر مقطعًا “يوقف القلب” مدته 15 ثانية وحظي بانتشار واسع، تم التقاطه من داخل كابينة شاحنة ليلة الأربعاء بينما كان طاقم الإطفاء يقاتل لحماية مشروع سكني في ولاية نيفادا.

وأظهر المقطع القصير رياحًا عاتية تحوم في سحابة كثيفة من الجمر عبر الزجاج الأمامي للشاحنة وهي تسير في منتصف جحيم النيران خلف شاحنة إطفاء ثانية يمكن رؤيتها من خلال دخان كثيف بالقرب من أضواء الطوارئ.

Heart stopping video from our @UCDavisFire crew inside the cab of Brush 34 on the #TamarakFire as they worked to protect a housing development last night. I am so incredibly proud of the bravery of our @ucdavis firefighters as they help protect our state! @Chancellor_May @Cal_OES pic.twitter.com/iUkpk3L698

— Nathan Trauernicht (@FireChiefT) July 22, 2021