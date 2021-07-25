شاهد: عشرات السائقين في فرنسا يتهافتون على كبسولات قهوة ثمينة سقطت من شاحنة

توقف العديد من سائقي السيارات لالتقاط مئات من كبسولات القهوة التي سقطت على طريق في فرنسا، في مشهد ملفت حظي برواج واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام المحلية.

وكانت شاحنة بضائع تحمل كبسولات قهوة (نسبريسو) باهظة الثمن، قد تعرضت الخميس الماضي لحادث على طريق سريع بمنطقة أوت رين.

وتسبب الحادث في تدمير الجانب الأيمن بالكامل من المقطورة وتناثر الآلاف من كبسولات القهوة لنحو 400-500 متر على طول الطريق، وانتشار مئات الصناديق المكسورة على الأسفلت في كل مكان.

Accident entre 3 camions sur l'#A35 dans le sens Bâle > Mulhouse au niveau de la sortie #Sierentz. Des milliers de dossttes de café sur la chaussée pic.twitter.com/6wAgbAuFMZ — Info Trafic Alsace (@ITA6768) July 22, 2021

وبث حساب (إنفو ترافيك ألزاس) عبر تويتر، مقطع الفيديو ويظهر فيه سائقو عشرات السيارات متوقفين على طول ممر الطوارئ ليس للمساعدة وإنما يتهافتون لالتقاط عبوات القهوة المتناثرة على الطريق، حتى أن بعضهم حمل صناديق كاملة.

وقال الرائد إريك شوفالييه من الشرطة المحلية، إن الحادث تسبب في ازدحام مروري بالإضافة إلى قيام سباق دراجات في المنطقة ذاتها، ورغم إهمال السائقين وسلوكهم “الخطر والمتهور” على الطريق السريع فإنه نه لم تقع إصابات تدعو للأسف، كما لم يتم اعتقال أحد.

وأرجع شوفالييه تهافت السائقين بهذا الشكل، إلى سعر هذا النوع من القهوة إذ تعد نسبرسو (إحدى منتجات شركة نستله) من بين الأغلى ثمنًا، وقال ساخرًا “لقد فكروا في سعر الكبسولة فقرروا أن يساعدوا أنفسهم وألا يُحرموا من تلك الفرصة”.