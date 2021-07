شاهد: انهيار أرضي يقتل 9 أشخاص في الهند

أفادت وكالة آسيا الدولية للأنباء (إيه.إن.آي) بأن 9 أشخاص لقوا حتفهم في انهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش في شمال الهند، الأحد، نتيجة سقوط صخور واصطدامها بمركبة كانوا يستقلونها.

وأضافت الوكالة نقلا عن شرطة الحدود بين الهند ومنطقة التبت أن السيارة كانت تقل 11 شخصا أُصيب منهم اثنان بالإضافة إلى أحد المارة.

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث بالقرب من قرية بادسيري بمنطقة كينور في ولاية هيماتشال براديش الجبلية حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن الضحايا كانوا في زيارة وهم من دلهي ومناطق أخرى في الهند، بينما كان أحد المصابين من السكان المحليين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جسر باتسيري في منطقة كينور وتضرر مركبات أخرى حيث انزلقت الصخور على منحدر بسبب انهيارات أرضية.

Shocking visuals valley bridge Batseri in Sangal valley of Kinnaur(Himachal Pradesh) collapses: Eight tourists are reported to be dead and three others are seriously injured. pic.twitter.com/FTWhCugLXU

— Sanjay Jha (@JhaSanjay07) July 25, 2021