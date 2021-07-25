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شاهد: “أقوى رجل في روسيا” يرفع منصة فوقها طائرة

نيجماتولين وقف تحت منصة معدنية وبعد ذلك رفع المنصة والمروحية فوقها (مواقع التواصل)
نيجماتولين وقف تحت منصة معدنية وبعد ذلك رفع المنصة والمروحية فوقها (مواقع التواصل)
25/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202111:30 PM (مكة المكرمة)

حقق حامل لقب “أقوى رجل في روسيا” إلبروس نيغماتولين، رقما قياسياً جديدا حيث رفع منصة تقف عليها مروحية وبلغ الوزن الإجمالي للحمولة 1476 كيلوغراما.

وشارك نيغماتولين متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحقيق رقمه القياسي، الذي لم يشهد حينها حضور الجمهور بسبب التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع الفيديو نيغماتولين (47 عاما) وهو يقف تحت منصة معدنية تهبط عليها طائرة. وبعد ذلك رفع البطل الرياضي المنصة والمروحية فوقها.

وقالت تقارير إعلامية إن البطل الرياضي مكث عدة أشهر يستعد لهذا التحدي، ليكون الأول في العالم الذي يرفع هذا الوزن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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