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بعد انتهاء مناسك الحج.. عودة موسم العمرة ووصول أول الأفواج للحرم المكي (صور)

معتمرون يؤدون مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية (رئاسة شؤون الحرمين)
معتمرون يؤدون مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية (رئاسة شؤون الحرمين)
25/7/2021

أعلنت السلطات السعودية عودة موسم العمرة اعتبارًا من اليوم الأحد، بعد انتهاء أداء شعائر فريضة الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء السبت، عن وكيل رئيس شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد قوله إن “المسجد الحرام جاهز لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة (الأحد 25 يوليو/ تموز الجاري) عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا الإلكتروني”.

وقال إنه سيتم استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين على صفحتها الرسمية بموقع تويتر وصول أول فوج من المعتمرين للمسجد الحرام، اليوم الأحد.

ووفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا، استأنفت المملكة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر.

وتمر المملكة حاليًا بالمرحلة الثالثة من تلك الخطة التي تسمح لنحو 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ بدخول الحرم المكي يوميًا. على أن يعود الحرم إلى استيعاب المعتمرين والمصلين بطاقته القصوى عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة.

والجمعة، اختتمت المملكة موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية)، الذي تم تنظيمه بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيًا للحج جراء تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من أرجاء العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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