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الجزيرة مباشر ترصد آثار الفيضانات في مدينة الفاو السودانية (فيديو)

24/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202112:09 AM (مكة المكرمة)

انهارت عدد من المنازل بأحياء متفرقة جراء مياه أمطار وسيول غمرت أجزاء واسعة من مدينة الفاو بولاية القضارف شرقي السودان، ما تسبب في خسائر جمة للسكان الذين يعانون بالفعل.

ورصدت الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي خلفته الأمطار والفيضانات التي اجتاحت اجزاء واسعة من المدينة.

وشكا عدد من سكان (حي المطار) أحد الأحياء الأكثر تضرراً من تجاهل السلطات المحلية لأوضاعهم وعدم تفاعلها مع الفيضانات التي تهدد حياتهم بشكل متزايد يوميا.

وطالب آخرون بحلول فورية وعاجلة لمشاكل تصريف المياه وتدارك ما يمكن إنقاذه من مناطق معرضة للانهيارات.

وتضرر أكثر من 300 منزل في عدة أحياء بينما لجأ السكان إلى المدارس التي أصبحت مأو لهم.

في السياق، أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، حالة الطوارئ في منطقة سد “مروي” شمالي البلاد، تحسبا لحدوث فيضان عقب وصول كميات كبيرة “فوق المتوقعة” من المياه لبحيرة السد.

جاء ذلك بحسب بيان لغرفة الطوارئ والفيضانات (حكومية) بمدينة مروي (شمال).

وذكر البيان أن “إدارة سد مروي أفادت عن وصول كميات كبيرة فوق المتوقعة من المياه لبحيرة السد”.

وناشد البيان المواطنين “أخذ الحيطة اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل”.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية، ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك على وقع تعثر مفاوضات سد “النهضة” الإثيوبي منذ أشهر إذ أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/ تموز الجاري دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

والخميس، وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بعد اكتمال الملء الثاني لـ “سد النهضة”، جدد خلالها التأكيد أن الخطوة لن تضر أحدا.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

المصدر : الجزيرة مباشر

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