أحمد الحفناوي.. أول عربي يحرز ذهبية في أولمبياد طوكيو (فيديو)

حصد السباح التونسي أحمد الحفناوي، اليوم الأحد، ذهبية مسابقة 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو، هي الأولى للعرب، رافعًا رصيد بلده إلى ميداليتين، في الدورة الحالية.

وقطع الحفناوي (18 عامًا) مسافة السباق في 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءًا من الثانية، متقدمًا على الأسترالي جاك ماكلوجلين صاحب الفضية بفارق 0.16 جزءًا من الثانية، بينما عادت البرونزية للأمريكي سميث كيران بفارق 0.58 جزءًا من الثانية.

وكان السباح التونسي الأبطأ بين المتأهلين إلى النهائي وبدأ السباق في الحارة الأخيرة، لكنه تألق في الأمتار الأخيرة وتفوق على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وهذه هي الذهبية الخامسة لتونس في تاريخها في الأولمبياد لكنها الثالثة في السباحة.

وكان الحفناوي مذهولًا بعد الأداء الذي قدمه، وقال “لا أصدق. إنه حلم وأصبح حقيقة. هذا رائع. كان سباقي الأفضل على الإطلاق”.

وهذه الميدالية الثانية للوفد التونسي في أولمبياد طوكيو، بعدما حصد محمد خليل الجندوبي، السبت، فضية مسابقة التايكواندو في وزن تحت 58 كيلو غرام للرجال.

نتابع التصريحات التي خص بها beIN SPORTS التونسي أحمد الحفناوي بعد فوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو pic.twitter.com/9A7eYE8TWc — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 25, 2021

ومن المنتظر أن يخوض الحفناوي سباق 800 متر حرة سباحة، في الأيام المقبلة، ليراهن على تتويج جديد لتونس.

وحقق السباح التونسي، في يونيو/حزيران الماضي، ذهبية سباق 400 متر حرة في بطولة فرنسا، كما نال فضية سباق 800 متر بالبطولة ذاتها.

​​​​​​​وانطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتها الـ 32، والتي بدأت فعاليتها رسميا الجمعة، وتستمر حتى 8 أغسطس/آب المقبل.



