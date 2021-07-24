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25 عضوا بالكونغرس الأمريكي يوجهون رسالة للرئيس بايدن بشأن الإسلاموفوبيا

نواب بالكونغرس طالبوا بايدن ووزير خارجيته بإنشاء مكتب في وزارة الخارجية لمراقبة الإسلاموفوبيا (مواقع التواصل)
نواب بالكونغرس طالبوا بايدن ووزير خارجيته بإنشاء مكتب في وزارة الخارجية لمراقبة الإسلاموفوبيا (مواقع التواصل)
24/7/2021-|آخر تحديث: 24/7/202103:03 PM (مكة المكرمة)

أعلن نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير CAIR) مشاركته في مؤتمر صحفي مع عدد من أعضاء الكونغرس لمطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بإنشاء مكتب معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال في منشور على صفحته في فيسبوك إنه تشارك مع نواب بالكونغرس الأمريكي في مطالبة الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلنكن بإنشاء مكتب مبعوث خاص للولايات المتحدة في وزارة الخارجية لمراقبة الإسلاموفوبيا ومكافحتها حول العالم.

وأضاف أنه تم إرسال رسالة إلى بلنكن موقعة من قبل 25 عضوًا بالكونغرس،  اعتمدت على تقرير (كير) نصف السنوي لعام 2021 والذي أظهر ارتفاعًا في حالات انتهاك حقوق المسلمين وجرائم الكراهية.

وأوضح أن مكتب (كير) الرئيسي وحده استقبل أكثر من 500 حالة هذا العام فقط، كما استقبلت (كير) أكثر من 6000 حالة في 2020 بنسبة زيادة قدرها 9% عن عام 2019.

وكما أشار أيضا إلى أن (كير) وثقت أكثر من 10 آلاف حالة انتهاك للمسلمين في الفترة من عام 2014 إلى عام 2019.

ولفت إلى المنظمة الأمريكية قدمت تصورًا للإدارة الأمريكية منذ أعوام في هذا الشأن وستستمر في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا واضطهاد الأقليات المسلمة في العديد من الدول ومنها الصين وبورما وسريلانكا والهند وفرنسا والنمسا وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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