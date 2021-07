هل يتعين على من تلقوا لقاح كورونا أن يلتزموا بالكمامة؟ خبراء يجيبون

مع عودة ظهور حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب المتحورة دلتا، يتساءل من تلقوا طعومهم بالكامل عما إذا كان ينبغي عليهم الاستمرار في وضع الكمامة في الداخل.

ما زالت اللقاحات فعالة في منع دخول المستشفى والوفيات وحالات العدوى نادرة بين الأشخاص الذين تحصنوا، لكن وفق بعض الخبراء فإنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، ومن ثم فعلى الناس مراعاة عوامل مثل معدل انتقال العدوى في محيطهم ومستويات الأخطار الشخصية ومدى تحملهم الأخطار لمساعدتهم على تحديد ما هو الأفضل بالنسبة إليهم.

وفي مايو/أيار الماضي، تخلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها -وهي هيئة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة- عن نصائحها بشأن وضع قناع الوجه لمن تم تطعيمهم بالكامل.

بحلول ذلك الوقت، كان عدد الإصابات يتراجع بسرعة، وكانت إدارة بايدن تميل إلى إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية عقب حملة تطعيم مكثفة.

والخميس الماضي، سجلت البلاد أكثر من 50 ألف إصابة بكوفيد-19 ونُسب ارتفاع الحالات بشكل رئيسي إلى المتحورة دلتا، وتركزت بشكل كبير في المناطق التي سجلت أدنى معدلات التطعيم، لكن الزيادة في الإصابات لم تترجم إلى زيادة متناسبة في أعداد من أدخلوا المستشفيات وفي عدد الوفيات.

وتُسجل حاليًا نحو 200 وفاة يوميًا، وهو رقم يقل بكثير عن 3500 وفاة يومية خلال ذروة موجة الوباء في الشتاء.

وقالت الطبيبة روشيل والينسكي مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 97% من حالات الاستشفاء هي بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح، بينما قال رئيس الأطباء الأمريكيين فيفيك مورثي إن 99.5% من الوفيات سُجلت أيضًا بين أشخاص غير ملقحين.

ودافعت روشيل والينسكي، الخميس الماضي، عن موقف (سي دي سي) من وضع الكمامة وأصرت على أن الهيئة قالت دائمًا إن الأفراد يجب أن يأخذوا الظروف المحلية في الاعتبار.

وقالت “إذا كنت في منطقة فيها معدل إصابات مرتفع ومعدل تطعيم منخفض وحيث تتزايد حالات الإصابة بالمتحورة دلتا، فيجب عليك بالتأكيد وضع كمامة إذا كنت لم تتلق اللقاح”.

وأضافت “إذا تلقيت اللقاح، ستحصل على حماية استثنائية بفضله. لكن لك الحرية في أن تقرر إضافة طبقات حماية إضافية”.

وأيد جوزف ألين الأستاذ المساعد في كلية هارفارد للصحة العامة موقف والينسكي بقوله “لا أعتقد أننا في مرحلة ما زالت فيها التوصية بوضع الكمامة منطقية بالنسبة إلى الجميع، سواء في الولايات المتحدة أو سائر الدول التي حصلت نسبة عالية من سكانها على اللقاح”.

