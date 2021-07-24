لا يعبر عن هويتنا مطلقا.. مصريون ينتقدون زي بعثتهم الأولمبية

وجّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر انتقادات واسعة إلى البعثة الأولمبية في طوكيو بسبب الزي الرسمي للوفد بحفل الافتتاح، والذي اعتبره البعض لا يناسب أكبر بعثة عربية.

وهاجم مغردون الزي الذي أنتجه خط أزياء يملكه المغني المصري تامر حسني، ويعد زي البعثة أول إنتاجه بحسب تصريحاته، معتبرين أنه تم إسناد الملابس له عبر الوساطة والمحسوبية لا الاستحقاق أو التميز، على حد تعبيرهم.

في حين، هاجم آخرون الزي بسبب عدم تعبيره عن الهوية المصرية وسوء التصميم وعدم مناسبته للمشاركين سواء السيدات أو حتى المقاسات التي وصفها البعض بغير المرتبة.

على الجانب الآخر، دافع محمد عبد المطلب عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن الزي معتبرا أن الانتقادات ضمن الجدل الثابت الذي لا يتغير مع كل دورة أولمبية.

فيه مواضيع جدلية للابد:

-زي البعثة في اي بطولة عالمية

– مطرب حفل الافتتاح

– التصوير والنقل التليفزيوني

– مصاريف فترة الاعداد وطريقتها

– ايه اللى وداهم يشتركوا — Mohamed Abdelmotaleb (@XL_MoHaMeD) July 24, 2021

وانتقدت عالمة الآثار مونيكا حنا الزي في تغريدة لها “بلد فيها كم الأزياء اللي خلت مغنية زي Adele تلبس فستان من سيوة، وخلت بيوت أزياء بالهبل تعمل أفكار من التراث المصري، تلبس البعثة بتاعتها كدا؟”.

بلد فيها كم الأزياء اللي خلت مغنية زي Adele تلبس فستان من سيوة، وخلت بيوت ازياء بالهبل تعمل افكار من التراث المصري، تلبس البعثة بتاعتها كدا؟ #مايصحش_كدا — Monica Hanna (@monznomad) July 23, 2021

وعقد مغردون مقارنات بين الزي المصري والأزياء العربية الأخرى، وشاركوا نماذج بالصور للزي الذي يعبر عن الهوية المصرية.

كنت متخيل اننا ندخل بحاجة كدة مثلا pic.twitter.com/WCakEOp5CA — Hameed Farouq l حميد فاروق (@hameed_farouq) July 23, 2021

شكل البدل بشع اوي اوي اوي اوي بجد مش ممكن ع بشاعه منظر البعثه المصريه وسط كل الحضور في حدث كبير زي ده ..

بجد البدل مش بس شكلها وحش لا دي كمان مقاستها مش مظبوطه عليهم ومفيش حتي كمامه موحده و لون طرحه موحد و شوز موحد ، مفيش 1% اهتمام بتفصيله مهمه زي دي وحاجه في قمه البؤس حقيقي pic.twitter.com/NUhWZfjIWz — Ahmed youseff (@Ahmedyouseff_19) July 23, 2021

أنا عندي رأي خايف اقوله من الصبح بس يالا بقى، الدول الكبيرة اللي واثقة من مكانتها جات بلبس عادي جدا يا بدلة يا تريننج سوت، بالكتير بيستخدموا ألوان مميزة للبلد لكن مفيش زي قومي ولا فولكلور ولا بتاع، مش محتاجين يثبتوا حاجة، اسم الدولة لوحده كفاية، مصر لازم تبقى من الدول دي pic.twitter.com/m0QNK89bgZ — حسين مهران (@ThAlexArchitect) July 23, 2021

ايه المانع ان الديزاينر ال صمم بدل البعثة المصرية كان فكر ٣دقايق بس وطلع بحاجة زي دي مثلاً ؟!!

ايه المانع بجد ؟!

متخيلين التميّز والجمال ال كانوا هايبقوا فيه أبطالنا ! pic.twitter.com/goctTZiitZ — saحar (@Egypty2015) July 23, 2021

دخول أعضاء البعثة الأولمبية لمصر.. كنت أتمنى يكون فيه زي فيه حركة تعبر عن تاريخنا وحضارتنا بدل البدلات العادية. لبس بعثة هولندا مثلاً لطيف جدا. pic.twitter.com/1VE5dV2b2z — Zakovich (@AhmedZaky) July 23, 2021

زي البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو .. لعن الله القبح والاستسهال! https://t.co/Xjizk7LBPZ via @ElMezzan — Usama Al Shazly (@Usamashazly) July 23, 2021