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لا يعبر عن هويتنا مطلقا.. مصريون ينتقدون زي بعثتهم الأولمبية

بعثة مصر الأولمبية (رويترز)
بعثة مصر الأولمبية (رويترز)
24/7/2021-|آخر تحديث: 24/7/202107:25 PM (مكة المكرمة)

وجّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر انتقادات واسعة إلى البعثة الأولمبية في طوكيو بسبب الزي الرسمي للوفد بحفل الافتتاح، والذي اعتبره البعض لا يناسب أكبر بعثة عربية.

وهاجم مغردون الزي الذي أنتجه خط أزياء يملكه المغني المصري تامر حسني، ويعد زي البعثة أول إنتاجه بحسب تصريحاته، معتبرين أنه تم إسناد الملابس له عبر الوساطة والمحسوبية لا الاستحقاق أو التميز، على حد تعبيرهم.

 

في حين، هاجم آخرون الزي بسبب عدم تعبيره عن الهوية المصرية وسوء التصميم وعدم مناسبته للمشاركين سواء السيدات أو حتى المقاسات التي وصفها البعض بغير المرتبة.

على الجانب الآخر، دافع محمد عبد المطلب عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن الزي معتبرا أن الانتقادات ضمن الجدل الثابت الذي لا يتغير مع كل دورة أولمبية.

وانتقدت عالمة الآثار مونيكا حنا الزي في تغريدة لها “بلد فيها كم الأزياء اللي خلت مغنية زي Adele  تلبس فستان من سيوة، وخلت بيوت أزياء بالهبل تعمل أفكار من التراث المصري، تلبس البعثة بتاعتها كدا؟”.

وعقد مغردون مقارنات بين الزي المصري والأزياء العربية الأخرى، وشاركوا نماذج بالصور للزي الذي يعبر عن الهوية المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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