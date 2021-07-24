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تفاعل لافت مع ارتداء لاعبات الجمباز الألمانيات بدلات كاملة في أولمبياد طوكيو (صور)

لاعبات الجمباز الألمانيات يرتدين بدلات كاملة للجسم خلال التدريبات في أولمبياد طوكيو (مواقع التواصل)
لاعبات الجمباز الألمانيات يرتدين بدلات كاملة للجسم خلال التدريبات في أولمبياد طوكيو (مواقع التواصل)
24/7/2021-|آخر تحديث: 24/7/202104:09 PM (مكة المكرمة)

ظهرت لاعبات الجمباز الألمانيات ببدلات كاملة للجسم خلال التدريبات في أولمبياد طوكيو، ما أثار تفاعلًا واسعًا، وقلن إنهن قد يخترن ارتداء هذه البدلات الكاملة مرة أخرى عندما تبدأ المنافسة غدًا الأحد.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات إحداهن التي قائلة “أردنا أن نظهر أن كل امرأة -وكل شخص- يجب أن يقرر ماذا يرتدي”.

وستختار لاعبات الجمباز الألمانيات أن  كن سيرتدين بدلات كاملة أثناء تصفيات يوم الأحد، إذ كن قد حصلن في السابق على أوسمة لارتدائهن نفس نوعية الملابس بهدف محاربة إضفاء الطابع الجنسي على رياضتهم.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت رياضة الجمباز لأزمة عنيفة بسبب حالات الاعتداء الجنسي والجسدي، مما أدى إلى إدخال بروتوكولات أمنية جديدة مصممة لحماية اللاعبين واللاعبات.

يشار إلى أن الفريق الألماني ارتدى بدلات كاملة في بطولة أوربا في أبريل/نيسان الماضي في خطوة حظيت بإشادة كبيرة من قبل لاعبات الجمباز الأخريات.

وتسمح قواعد لعبة الجمباز بارتداء الملابس التي تغطي الساق في المسابقات الدولية، ولكن كان يتم استخدامها بشكل حصري لأسباب دينية حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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