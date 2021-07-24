تفاعل لافت مع ارتداء لاعبات الجمباز الألمانيات بدلات كاملة في أولمبياد طوكيو (صور)

ظهرت لاعبات الجمباز الألمانيات ببدلات كاملة للجسم خلال التدريبات في أولمبياد طوكيو، ما أثار تفاعلًا واسعًا، وقلن إنهن قد يخترن ارتداء هذه البدلات الكاملة مرة أخرى عندما تبدأ المنافسة غدًا الأحد.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات إحداهن التي قائلة “أردنا أن نظهر أن كل امرأة -وكل شخص- يجب أن يقرر ماذا يرتدي”.

ارتدت لاعبات الجمباز الألمانيات بدلات كاملة للجسم خلال التدريبات في #أولمبياد_طوكيو، وقلن إنهن قد يخترن ارتداء هذه البدلات الكاملة مرة أخرى عندما تبدأ المنافسة. ونقلت رويترز تصريحات إحداهن: "أردنا أن نظهر أن كل امرأة، وكل شخص، يجب أن يقرر ماذا يرتدي". pic.twitter.com/V1VaPc6vBa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 24, 2021

وستختار لاعبات الجمباز الألمانيات أن كن سيرتدين بدلات كاملة أثناء تصفيات يوم الأحد، إذ كن قد حصلن في السابق على أوسمة لارتدائهن نفس نوعية الملابس بهدف محاربة إضفاء الطابع الجنسي على رياضتهم.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت رياضة الجمباز لأزمة عنيفة بسبب حالات الاعتداء الجنسي والجسدي، مما أدى إلى إدخال بروتوكولات أمنية جديدة مصممة لحماية اللاعبين واللاعبات.

يشار إلى أن الفريق الألماني ارتدى بدلات كاملة في بطولة أوربا في أبريل/نيسان الماضي في خطوة حظيت بإشادة كبيرة من قبل لاعبات الجمباز الأخريات.

وتسمح قواعد لعبة الجمباز بارتداء الملابس التي تغطي الساق في المسابقات الدولية، ولكن كان يتم استخدامها بشكل حصري لأسباب دينية حتى الآن.