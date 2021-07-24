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كاد يفقد حياته.. كلب صغير ينقذ طفلة من هجوم ذئب مفترس (فيديو)

الطفلة وهي تركض وتصرخ طلبًا للمساعدة (وسائل إعلام كندية)
الطفلة وهي تركض وتصرخ طلبًا للمساعدة (وسائل إعلام كندية)
24/7/2021

خاض كلب صغير شجاع معركة كبيرة أثناء الدفاع عن مالكته البالغة من العمر 10 أعوام، من هجوم ذئب مفترس.

وقالت ليلي كوان إنها كانت تسير مع كلبها ميسي البالغ من العمر 6 سنوات، في تورونتو (أكبر مدن كندا وعاصمة مقاطعة أونتاريو) صباح الثلاثاء عندما بدأ ذئب في مطاردتهما.

ويُظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة الطفلة وهي تركض وتصرخ طلبًا للمساعدة، وبينما لم يسمعها أحد رأت الذئب يهاجم كلبها الصغير الذي بذل قصارى جهده لرد الأذى عن صاحبته إلى أن خرج أحد الجيران في النهاية وطرد الذئب بعيدًا.

وقالت ليلى لقناة (سي تي في نيوز تورونتو) إنها فخورة جدًا بكلبها الشجاع وإنها اعتقدت أنه لن يتمكن من حمايتها من الذئب الضخم كونه لا يزال صغيرًا.

وأصيب ميسي بحوالي ثمانية جروح كبيرة جراء الهجوم واحتاج إلى جراحة طارئة وهو يتعافى حاليًا في وحدة العناية المركزة في عيادة للحيوانات، وفقًا لصفحة تبرعات (غو فوند مي) التي تجمع الأموال من أجل فاتورة الطبيب البيطري.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي تي في نيوز

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