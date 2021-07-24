شلالات نياغرا الكندية تتزين بألوان العلم المصري.. لماذا؟ (فيديو)

تزينت شلالات نياغرا الكندية الشهيرة بألوان العلم المصري، مساء أمس الجمعة، بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو/ تموز في مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر فيسبوك، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر تزين الشلالات بألوان العلم المصري.

وقالت الوزارة: “للعام الثاني على التوالي، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات نياغرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصري مساء يوم الجمعة ٢٣ يوليو الجاري بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة”.

وأضافت: “شارك العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا في هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة في كندا الدعوة لهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، مع التقاط صور تذكارية”.

وتستقطب شلالات نياغرا على الحدود الكندية الأمريكية ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث تعد إحدى أجمل الشلالات في العالم وأقواها اندفاعا في أمريكا الشمالية، وتعتبر الأسرع في حركة المياه على سطح الأرض، إضافة إلى كونها معلما سياحيا عالميا.

وتقع الشلالات على نهر نياغرا، الذي يبلغ طوله حوالي 58 كيلومترا، ويصل بين بحيرة أونتاريو في الشمال، وبحيرة إيجي في الجنوب. وتقع تحديدا في منتصف النهر عند الحدود الدولية بين مقاطعتي أونتاريو الكندية وولاية نيويورك الأمريكية، حيث يتدفق قسم من الشلالات بحوالي 57 مترا من الجانب الكندي، ويتوزع ما بين 30 و21 متر من الجانب الأمريكي.