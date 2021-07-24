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شاهد: لحظة انهيار منزل وجرفه بسبب مياه الأمطار في تركيا

تسببت الفيضانات في إضرار بعدد من الطرق، كما غمرت المياه بعض المرافق والمحلات التّجارية (الأناضول)
تسببت الفيضانات في إضرار بعدد من الطرق، كما غمرت المياه بعض المرافق والمحلات التّجارية (الأناضول)
24/7/2021-|آخر تحديث: 24/7/202108:03 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل في تركيا مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار منزل وجرفه بأكلمه جراء سيول نجمت عن أمطار غزيرة في بلدة أرهافي في أرتفين بتركيا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه لم يصب أحد بأذى إثر انهيار المنزل.

ووقعت كارثة سيول وفيضانات عارمة في ولاية أرتفين شمال شرقي تركيا جراء أمطار غزيرة، الأربعاء الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الجمعة، استمرار أعمال تقييم الأضرار التي ألحقتها كارثة السيول في قضاء “أرهاوي” بولاية “أرتفين”، ودفع التعويضات للمستحقين في أقرب وقت.

وأوضح أردوغان أن الكارثة التي ضربت المنطقة كانت كبيرة جدا، وأن المواطنين أظهروا صبرا وحكمة أمامها.

وقال إن حكومته لا تواجه مشاكل أمام مثل هذه الأحداث، لأنها شهدت كوارث أكبر بكثير في ولايات أخرى مثل “ألازيغ” و”وان” وتمكنت من معالجتها جميعا.

ولفت إلى أن السيول أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وفقدان اثنين، وأن أعمال البحث تتواصل للعثور عليهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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