شاهد: لحظة انهيار منزل وجرفه بسبب مياه الأمطار في تركيا

تداول ناشطون على مواقع التواصل في تركيا مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار منزل وجرفه بأكلمه جراء سيول نجمت عن أمطار غزيرة في بلدة أرهافي في أرتفين بتركيا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه لم يصب أحد بأذى إثر انهيار المنزل.

ووقعت كارثة سيول وفيضانات عارمة في ولاية أرتفين شمال شرقي تركيا جراء أمطار غزيرة، الأربعاء الماضي.

مشهد لا يصدق حدث في #تركيا.. مياه الفيضانات تتسبب في انهيار منزل وتجرفه بأكمله

حدث هذا يوم الخميس الماضي في بلدة أرهافي في أرتفين بتركيا. وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه لم يصب أحد بأذى إثر ذلك. pic.twitter.com/U42yDkAv90 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 24, 2021

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الجمعة، استمرار أعمال تقييم الأضرار التي ألحقتها كارثة السيول في قضاء “أرهاوي” بولاية “أرتفين”، ودفع التعويضات للمستحقين في أقرب وقت.

وأوضح أردوغان أن الكارثة التي ضربت المنطقة كانت كبيرة جدا، وأن المواطنين أظهروا صبرا وحكمة أمامها.

سيول أرتفين التركية تجرّ خلّاطة الخرسانة ثقيلة الوزن

أظهرت لقطات فيديو كيف جرت السيول بقوة خلاطة للخرسانة على الرغم من أنها ثقيلة الوزن، بسبب السيول القوية التي نتجت عن الأمطار الغزيرة في أرهافي بولاية أرتفين التركية. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 22, 2021

وقال إن حكومته لا تواجه مشاكل أمام مثل هذه الأحداث، لأنها شهدت كوارث أكبر بكثير في ولايات أخرى مثل “ألازيغ” و”وان” وتمكنت من معالجتها جميعا.

ولفت إلى أن السيول أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وفقدان اثنين، وأن أعمال البحث تتواصل للعثور عليهما.