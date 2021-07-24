شاهد: الأرض ترتفع فجأة في ظاهرة غريبة أدهشت المارة شمالي الهند

بالتزامن مع رصد آثار تغير المناخ في الكثير من الدول حول العالم، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ارتفاع الأرض بشكل مفاجئ في ولايو هاريانا شمالي الهند.

وفي مقطع مدته 1.58 ثانية سجله أحد الأشخاص من الشارع، تبدأ المنطقة المغمورة بالمياه فجأة في الارتفاع تاركة المارة في حالة ذهول.

ويُسمع صوت مسجل الفيديو وهو يطلب من الناس التراجع إلى الخلف في وقت تستمر فيه الأرض بالارتفاع في مشهد تم تدواله بشكل واسع على منصات التواصل وتناقلته وسائل الإعلام.

ويمكن سماع المارة الموجودين وهم يقولون “هذه تجربة جديدة. هذا مذهل. الأرض ترتفع من تلقاء نفسها. ليس لدينا أي فكرة عما يحدث”.

ورغم أن سبب حدوث هذه الظاهرة غير واضح، حاول مدونون في الهند استنتاج نظرياتهم الخاصة، وقال البعض إن الأرض ارتفعت بسبب النشاط التكتوني، بينما ناقش آخرون أنها كانت بسبب الميثان المحاصر داخل الأرض.