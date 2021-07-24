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سفير إسرائيل بالإمارات يروج لفواكه المستوطنات.. ومغردون: مذاق فلسطيني وأنت محتل

السفير الإسرائيلي في الإمارات إيتان نائيه
السفير الإسرائيلي في الإمارات إيتان نائيه
24/7/2021-|آخر تحديث: 24/7/202101:14 PM (مكة المكرمة)

روّج السفير الإسرائيلي في الإمارات إيتان نائيه أمس الجمعة عبر تويتر لأنواع عديدة من فواكه الصيف على أنها فواكه إسرائيلية، ليثير ضجة ويدفع عددًا من الناشطين الفلسطينيين للرد عليه.

ونشر السفير الإسرائيلي صورة لأنواع شتى من الفواكه معلقًا “هذه مذاقات إسرائيل، إنه فصل الصيف الآن وهو وقت الحلويات الطبيعية (الفواكه) لهذا الموسم”.

ووجه الشكر لصحفية تعمل في جريدة هآرتس الإسرائيلية، نشرت الصورة المذكورة مصحوبة بتعليق “من بين كل فواكه الصيف أحب التين. طعهمه يذكرني بطفولتي. في حديقة جدي الراحل كانت هناك شجرة تين وكنت انتظر أيام الصيف الحارة لقطفه”.

وتفاعل نائيه معها بالقول “أنا أيضًا أحب التين أكثر”، ليرد ناشطون فلسطينيون عليهما للتصحيح مؤكدين أن هذا “مذاق فلسطيني.. وأنت ستُصنف دائمًا كمحتل”، وأن “هذه أرضنا (فلسطين) بالتين والزيتون والبرتقال وما أنتم إلا غزاة جاءوا من كل بقاع الأرض”.

ويأتي نشر نائيه لصورة الفواكه في إطار الترويج لمنتجات المستوطنات في الإمارات لدعم الاقتصاد الإسرائيلي في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين الذي يتضمن تصدير منتجات ما يسمى بـ “المجلس الإقليمي في مستوطنة السامرة” للإمارات، في خطوة اعتبرها مسؤولون إسرائيليون اعترافًا بالاستيطان.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة بلاده في أبو ظبي قبل نحو أسبوعين من افتتاح الإمارات سفارتها في تل أبيب، وسط موجة من الاستنكار والغضب في الشارع الفلسطيني والعربي.

وقبل 10 أيام، وقعت إسرائيل والإمارات على مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.

 

 

وفي عام 2019 قضت محكمة العدل الأوربية بأن المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات لا يمكن تصنيفها على أنها “صنعت في إسرائيل”. وهناك إجماع دولي رافض للاعتراف بالمستوطنات ويعتبر المناطق الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967، ليست جزءًا من إسرائيل.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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