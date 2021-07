سفير إسرائيل بالإمارات يروج لفواكه المستوطنات.. ومغردون: مذاق فلسطيني وأنت محتل

روّج السفير الإسرائيلي في الإمارات إيتان نائيه أمس الجمعة عبر تويتر لأنواع عديدة من فواكه الصيف على أنها فواكه إسرائيلية، ليثير ضجة ويدفع عددًا من الناشطين الفلسطينيين للرد عليه.

ونشر السفير الإسرائيلي صورة لأنواع شتى من الفواكه معلقًا “هذه مذاقات إسرائيل، إنه فصل الصيف الآن وهو وقت الحلويات الطبيعية (الفواكه) لهذا الموسم”.

Tastes of Israel: It’s summer now, and time for the season’s natural sweets: fruits (Thanks you ⁦⁦⁦⁦@FalahSaab⁩ for sharing it: I too loooove Figs the most). pic.twitter.com/NxremYTL4V — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) July 23, 2021

ووجه الشكر لصحفية تعمل في جريدة هآرتس الإسرائيلية، نشرت الصورة المذكورة مصحوبة بتعليق “من بين كل فواكه الصيف أحب التين. طعهمه يذكرني بطفولتي. في حديقة جدي الراحل كانت هناك شجرة تين وكنت انتظر أيام الصيف الحارة لقطفه”.

كلمة اليَوم؛فَواكه#מילת_היום: פַוַאכֵּהְ-פירות

מבין כל פירות הקיץ אני אוהבת תאנים; המרקם הרך והמתיקות המעודנת.יש בהם טעם שמזכיר לי את הילדות; בגינה של סבא שלי ז"ל היה עץ תאנה; בתור ילדה חכיתי לימי הקיץ החמים; כדי לקטוף תאנים;לשבת מתחת לעץ עם שאר הילדים ולחלוק איתם את הטעם המתוק pic.twitter.com/W9MqcABiq0 — Sheren Falah Saab|شيرين فلاح صعب (@FalahSaab) July 23, 2021

وتفاعل نائيه معها بالقول “أنا أيضًا أحب التين أكثر”، ليرد ناشطون فلسطينيون عليهما للتصحيح مؤكدين أن هذا “مذاق فلسطيني.. وأنت ستُصنف دائمًا كمحتل”، وأن “هذه أرضنا (فلسطين) بالتين والزيتون والبرتقال وما أنتم إلا غزاة جاءوا من كل بقاع الأرض”.

Correction: tastes of Palestine* Occupiers ultimately face what they are destined to. Enjoy till then — 🇵🇸Zahid Khan Bhittani (@ZHDbhittani) July 23, 2021

ويأتي نشر نائيه لصورة الفواكه في إطار الترويج لمنتجات المستوطنات في الإمارات لدعم الاقتصاد الإسرائيلي في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين الذي يتضمن تصدير منتجات ما يسمى بـ “المجلس الإقليمي في مستوطنة السامرة” للإمارات، في خطوة اعتبرها مسؤولون إسرائيليون اعترافًا بالاستيطان.

This is our land (Palestine) with its figs, olives and oranges, and you are nothing but invaders who came from all corners of the earth#FreePalestine — abo youssef (@aboyous09504143) July 24, 2021

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة بلاده في أبو ظبي قبل نحو أسبوعين من افتتاح الإمارات سفارتها في تل أبيب، وسط موجة من الاستنكار والغضب في الشارع الفلسطيني والعربي.

وقبل 10 أيام، وقعت إسرائيل والإمارات على مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.

You mean taste of Palestine you will always be labelled as an occupier. — Lina Pal (@R24713315) July 23, 2021

وفي عام 2019 قضت محكمة العدل الأوربية بأن المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات لا يمكن تصنيفها على أنها “صنعت في إسرائيل”. وهناك إجماع دولي رافض للاعتراف بالمستوطنات ويعتبر المناطق الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967، ليست جزءًا من إسرائيل.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.