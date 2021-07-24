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تونس تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا منذ بدء الجائحة

مستشفى مؤقت في صالة ألعاب تستخدم كغرفة إنعاش في العاصمة التونسية (غيتي)
مستشفى مؤقت في صالة ألعاب تستخدم كغرفة إنعاش في العاصمة التونسية (غيتي)
24/7/2021-|آخر تحديث: 24/7/202103:51 PM (مكة المكرمة)

سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 317 وفاة لأسباب لها علاقة بكوفيد-19، وهي زيادة يومية قياسية منذ بدء جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم السبت، تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما زاد من المخاوف من قدرة البلاد على مكافحة الوباء.

وتعاني تونس أزمة كبرى في مواجهة كورونا، إذ امتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها وهناك نقص في إمدادات الأكسجين كما أن حملة التطعيم تسير ببطء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحصيلة اليومية لوفيات كوفيد-19 في تونس هي الأعلى في أفريقيا والعالم العربي حاليًا.

وارتفع إجمالي الإصابات في تونس منذ بدء الجائحة إلى حوالي 560 ألفًا بالإضافة إلى أكثر من 18300 وفاة بين السكان البالغ تعدادهم 11.6 مليون نسمة.

وأرسلت عدة دول أوربية وعربية مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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