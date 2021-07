اتهم بالضغط لمصلحة الإمارات.. الإفراج عن مستشار ترمب السابق بكفالة 250 مليون دولار

قرر قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، الإفراج بكفالة قدرها 250 مليون دولار عن الملياردير توماس باراك، الحليف والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والمتهم بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترمب لمصلحة دولة الإمارات.

وقرر القاضي مثول باراك أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الأسبوع المقبل.

كما أمر القاضي بارتداء باراك سوار لمراقبة تحركاته من خلال نظام تحديد المواقع (GPS)، ومنعه من تحويل أي أموال إلى الخارج وقيد سفره إلى مناطق من جنوب كاليفورنيا ونيويورك.

وكان ممثل للادعاء في المحكمة قال، الجمعة، إن باراك توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء سيسمح بالإفراج عنه في انتظار محاكمته في اتهامات بالضغط على الإدارة لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني.

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت يوم الثلاثاء الماضي القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترمب وكان ضيفا دائما في البيت الأبيض واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترمب لمصلحة دولة الإمارات.

ونفى باراك الاتهامات عبر متحدث باسمه.

