إسرائيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.. ما دلالات هذه الخطوة؟ (فيديو)

أكدت خبيرة الشؤون الإفريقية أسماء الحسيني أن انضمام إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي يعد خبرًا مؤسفًا بالنسبة لعموم الشعب المصري الذي يعتبر إسرائيل عدوه الرئيسي وعدو المصالح العربية والأفريقية.

وأضافت خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أن إسرائيل تسعى منذ وقت مبكر لتوطيد علاقاتها مع 46 دولة أفريقية وفي القلب منها دول حوض النيل لأن لها مخططًا كبيرًا ومعروفًا بإقامة دولة لها من النيل إلى الفرات.

انضمام #إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب.. هل سيخدم مصالح #مصر في القارة السمراء أم يضرها؟ #المسائية pic.twitter.com/Au3YoHPPvo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2021

وأكدت أن إسرائيل تهدف لخنق مصر والسودان تمامًا كما كان لها دور سلبي في جميع مشكلات العالم العربي، مؤكدة “لا يمكن لعاقل أن يستعين بعدوه للحفاظ على مصالحه، وإسرائيل لها أطماع في الثروات الأفريقية وفي مياه النيل”.

وتابعت “إسرائيل لها مخططات للوصول إلى مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية في أفريقيا وكل الشواهد تؤكد أن تدخلاتها في الدول الأفريقية سلبية وضد مصالح الشعوب”.

والخميس الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية انضمام بلادها مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي عضوًا مراقبًا عبر سفيرها لدى إثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان “لأول مرة منذ عام 2002، قدّم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أليلين أدماسو أوراق اعتماده عضوًا مراقبًا لدى الاتحاد الأفريقي” دون أن توضح خلفيات الخطوة.

وشهدت العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل توترات منذ ستينيات القرن الماضي مع اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها بإسرائيل قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساعٍ كبيرة لتحسين العلاقات بالعديد من دول القارة.

وتقول إسرائيل إنها تتمتع بعلاقات بـ 46 دولة في أفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات.