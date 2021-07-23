البث الحي
الأخبار|الهند

مصرع 67 شخصا وفقدان العشرات جراء انزلاقات أرضية غربي الهند (فيديو)

تجري قوات الدفاع الوطني حاليا أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أهالي القرى المتضررة (مواقع التواصل)
تجري قوات الدفاع الوطني حاليا أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أهالي القرى المتضررة (مواقع التواصل)
23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202107:15 PM (مكة المكرمة)

لقي 67 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد العشرات في قرى بولاية مهارشترا غربي الهند إثر تساقط غزير للأمطار الموسمية أدى لانزلاقات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة بحسب مسؤولين في الولاية.

ولا تزال جثث الضحايا عالقة تحت الأرض بينما تجري قوات الدفاع الوطني حاليا أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أهالي القرى المتضررة، إذ عزلت السيول المئات من هذه القرى.

وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمترا في بعض الأنحاء على الساحل الغربي للهند خلال 24 ساعة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المهددة بعدما أفرغت السدود التي امتلأت عن آخرها مما ينذر بحدوث فيضانات.

وقال رئيس حكومة ولاية مهاراشترا للصحفيين إن أمطارًا غزيرة غير متوقعة تسببت في انهيارات أرضية في الكثير من المناطق وأدت لفيضان الأنهار، مؤكدا أن البحرية والجيش يساعدان في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.

وتوفي 4 أشخاص على الأقل بعد انهيار مبنى في مومباي بينما قتل 27 آخرون في أنحاء أخرى في الولاية بسبب الانهيارات الأرضية والحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة، وفقا لمسؤولين في حكومة الولاية.

وقال مسؤول في حكومة مهاراشترا إن آلاف الشاحنات تكدست على الطريق السريع الذي يربط بين مومباي ومدينة بنجالورو في الجنوب بعدما غمرت المياه الطريق في بعض المناطق.

وأضاف أن مئات القرى والبلدات تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الأنهار فاضت أيضا في ولايتي كارناتاكا وتيلانجانا الجنوبيتين وأن السلطات تراقب الوضع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

ألمانيا.. خسائر الفيضانات المؤمن عليها نحو 6 مليارات دولار (فيديو)

قال اتحاد صناعة التأمين الألماني، اليوم الأربعاء، إن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءا من ألمانيا الأسبوع الماضي قد تكلف شركات التأمين نحو خمسة مليارات يورو (5.9 مليار دولار)

21/7/2021

الأمطار الأشد منذ ألف عام.. ضحايا وإجلاء عشرات الآلاف إثر فيضانات مدمرة وسط الصين (فيديو)

بلغت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين 25 شخصا حتى الآن وأجلت السلطات نحو 200 ألف آخرين إثر فيضانات شديدة أدت إلى تفجر سدود وارتفاع منسوب المياه في الأنهار بالمقاطعة.

21/7/2021

“أشبه بفيلم تيتانيك”.. أمطار غزيرة تتحول إلى فيضان اجتاح لندن وأرعب السكان (فيديو)

غمرت الأمطار الغزيرة الأرصفة والطرق والممتلكات في أجزاء من لندن منذ ليل الإثنين في شكل فيضان مفاجئ أخافت سرعته سكان العاصمة البريطانية، ووثقته مقاطع فيديو متداولة على وسائل الإعلام والتواصل.

15/7/2021
المزيد من الأخبار

موهبة استثنائية.. طفلان يمنيان يشدوان بأصوات جذبت رواد مواقع التواصل (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

على يد مجهولين.. مقتل مستشار عسكري فلسطيني داخل منزله

المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا (مواقع التواصل)

إسرائيل تعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات

سفير الإمارات في تل أبيب محمد الخاجة (يمين) والرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (رويترز)

خبير لقاحات يحذر: متحور دلتا سيصل لكل من لم يتلق اللقاح

أخذ اللقاح هو الحل الوحيد لتفادي حدوث موجات كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

غضب سعودي على مواقع التواصل ضد ضاحي خلفان بعد تغريدته عن الحوثيين.. ما القصة؟

ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي (الجزيرة)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

عيد مخضب بالدماء.. طفل سوري يبكي مقتل أبيه وإخوته ويد تستغيث من تحت الأنقاض (فيديو)

يدها مرفوعة للسماء مخضبة بالدماء تستغيث (الدفاع المدني السوري)
مقالات

هل تتحول أفغانستان إلى ساحة مواجهة تركية إيرانية؟