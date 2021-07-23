مصرع 67 شخصا وفقدان العشرات جراء انزلاقات أرضية غربي الهند (فيديو)

قال اتحاد صناعة التأمين الألماني، اليوم الأربعاء، إن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءا من ألمانيا الأسبوع الماضي قد تكلف شركات التأمين نحو خمسة مليارات يورو (5.9 مليار دولار)
لقي 67 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد العشرات في قرى بولاية مهارشترا غربي الهند إثر تساقط غزير للأمطار الموسمية أدى لانزلاقات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة بحسب مسؤولين في الولاية.
ولا تزال جثث الضحايا عالقة تحت الأرض بينما تجري قوات الدفاع الوطني حاليا أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أهالي القرى المتضررة، إذ عزلت السيول المئات من هذه القرى.
#महाराष्ट्र मोरना नदी में आया सैलाब#MaharashtraRains #MaharashtraRainUpdate #MaharashtraFloods #maharashtra_sainiks #MaharashtraFlood pic.twitter.com/AOdhSJpGRM
— Avinash Pandey (@Avinash_NBT) July 23, 2021
وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمترا في بعض الأنحاء على الساحل الغربي للهند خلال 24 ساعة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المهددة بعدما أفرغت السدود التي امتلأت عن آخرها مما ينذر بحدوث فيضانات.
#chiplunfloods #Maharashtra #India #Floods pic.twitter.com/32486Zqg38
— Shankar Updates 🇮🇳 (@shankar0091) July 23, 2021
وقال رئيس حكومة ولاية مهاراشترا للصحفيين إن أمطارًا غزيرة غير متوقعة تسببت في انهيارات أرضية في الكثير من المناطق وأدت لفيضان الأنهار، مؤكدا أن البحرية والجيش يساعدان في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.
وتوفي 4 أشخاص على الأقل بعد انهيار مبنى في مومباي بينما قتل 27 آخرون في أنحاء أخرى في الولاية بسبب الانهيارات الأرضية والحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة، وفقا لمسؤولين في حكومة الولاية.
#India #Karnataka -Heavy Rain hit Hubli. #hubli #Floods #rains #Bengaluru pic.twitter.com/OvFdxwkrtd
— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 23, 2021
وقال مسؤول في حكومة مهاراشترا إن آلاف الشاحنات تكدست على الطريق السريع الذي يربط بين مومباي ومدينة بنجالورو في الجنوب بعدما غمرت المياه الطريق في بعض المناطق.
وأضاف أن مئات القرى والبلدات تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب.
وذكر مسؤولون حكوميون أن الأنهار فاضت أيضا في ولايتي كارناتاكا وتيلانجانا الجنوبيتين وأن السلطات تراقب الوضع.
🇮🇳 India, Ratnagiri Flood
Shocking videos from India today
@auraxchan pic.twitter.com/coLCKVttiY
— linz (@supergranlinz) July 23, 2021
Army mobilises Flood Relief Columns to #Ratnagiri #Maharashtra. 14 task forces comprising of troops from Aundh Military Station & Engineer Task Force #BEG Centre #Pune mobilised to flood affected areas to assist civil administration for rescue, relief & medical aid. pic.twitter.com/5qyYZ2er2y
— Southern Command INDIAN ARMY (@IaSouthern) July 23, 2021