مصرع 67 شخصا وفقدان العشرات جراء انزلاقات أرضية غربي الهند (فيديو)

لقي 67 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد العشرات في قرى بولاية مهارشترا غربي الهند إثر تساقط غزير للأمطار الموسمية أدى لانزلاقات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة بحسب مسؤولين في الولاية.

ولا تزال جثث الضحايا عالقة تحت الأرض بينما تجري قوات الدفاع الوطني حاليا أعمال الإنقاذ بالتعاون مع أهالي القرى المتضررة، إذ عزلت السيول المئات من هذه القرى.

وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمترا في بعض الأنحاء على الساحل الغربي للهند خلال 24 ساعة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المهددة بعدما أفرغت السدود التي امتلأت عن آخرها مما ينذر بحدوث فيضانات.

وقال رئيس حكومة ولاية مهاراشترا للصحفيين إن أمطارًا غزيرة غير متوقعة تسببت في انهيارات أرضية في الكثير من المناطق وأدت لفيضان الأنهار، مؤكدا أن البحرية والجيش يساعدان في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.

وتوفي 4 أشخاص على الأقل بعد انهيار مبنى في مومباي بينما قتل 27 آخرون في أنحاء أخرى في الولاية بسبب الانهيارات الأرضية والحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة، وفقا لمسؤولين في حكومة الولاية.

وقال مسؤول في حكومة مهاراشترا إن آلاف الشاحنات تكدست على الطريق السريع الذي يربط بين مومباي ومدينة بنجالورو في الجنوب بعدما غمرت المياه الطريق في بعض المناطق.

وأضاف أن مئات القرى والبلدات تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الأنهار فاضت أيضا في ولايتي كارناتاكا وتيلانجانا الجنوبيتين وأن السلطات تراقب الوضع.

Army mobilises Flood Relief Columns to #Ratnagiri #Maharashtra. 14 task forces comprising of troops from Aundh Military Station & Engineer Task Force #BEG Centre #Pune mobilised to flood affected areas to assist civil administration for rescue, relief & medical aid. pic.twitter.com/5qyYZ2er2y

