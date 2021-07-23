على يد مجهولين.. مقتل مستشار عسكري فلسطيني داخل منزله

قُتل مستشار عسكري فلسطيني، اليوم الجمعة، في منزله شمالي الضفة الغربية المحتلة على يد مجهولين، وفق ما أفادت السلطة الفلسطينية.

وقال طلال دويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية إن “مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا (44 عاما) ما أدى إلى وفاته على الفور” وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح دويكات أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم ما أدى إلى وفاته ثم لاذوا بالفرار”.

ولفت أن النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل العسكري الفلسطيني، حتى الآن.