خبير لقاحات يحذر: متحور دلتا سيصل لكل من لم يتلق اللقاح

وجه أحد خبراء اللقاحات الرائدين في الولايات المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة للأمريكيين مفاده أن متحور دلتا من فيروس كورونا قوي جدا وسريع الانتشار وسيصل لكل شخص ليس محصنًا.

وقال الدكتور غريغوري بولاند من عيادة (مايو كلينيك) المرموقة في ولاية مينيسوتا في لقاء مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية “ليس هناك أدنى شك في أننا سنشهد زيادة في أعداد الإصابات”.

وحذّر بولاند -الذي يرتدي قناعًا في الداخل والخارج عند الازدحام- غير المحصنين قائلا “لا تنخدع بالاعتقاد أنك وصلت إلى هذا الحد ولازلتم بخير. هذا نوع مختلف تمامًا. سوف يجدكم. سيجد هذا الفيروس كل شخص ليس محصنًا، وهذا خطر على الجميع”.

وأوضح “كلما قضينا وقتًا أطول مع عدد كبير من الأشخاص غير المحصنين، كلما زاد خطر تطوير نوع جديد من الفيروس يتجنب المناعة التي يحدثها اللقاح، وبذلك نكون ألد أعداء أنفسنا”.

كما أعرب بولاند عن قلقه بشكل خاص بشأن الأطفال الأصغر الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح، وكذلك المراهقين الذين يعارض آباؤهم تطعيمهم خاصة “في ظل ما نشهده من تزايد للأعراض الشديدة للمرض ودخول المستشفيات بين الشباب الصغير” وبالتالي فهو يوافق بشدة على توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال هذا الأسبوع بضرورة ارتداء الأطفال قناعًا عند عودتهم إلى المدرسة سواء تم تطعيمهم أم لا.

ويشكل متحور دلتا الأكثر قابلية للانتقال الآن حوالي 83٪ من حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة، مع حدوث غالبية الوفيات في الأشخاص غير المحصنين.

وخلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي، بلغ متوسط عدد الوفيات في الولايات المتحدة 239 حالة وفاة يوميًا بسبب الفيروس، وهو ما يقرب من 48٪ زيادة عن الأسبوع السابق.