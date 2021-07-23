البث الحي
الأخبار|أمريكا

خبير لقاحات يحذر: متحور دلتا سيصل لكل من لم يتلق اللقاح

أخذ اللقاح هو الحل الوحيد لتفادي حدوث موجات كورونا (رويترز)
أخذ اللقاح هو الحل الوحيد لتفادي حدوث موجات كورونا (رويترز)
23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202104:19 PM (مكة المكرمة)

وجه أحد خبراء اللقاحات الرائدين في الولايات المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة للأمريكيين مفاده أن متحور دلتا من فيروس كورونا قوي جدا وسريع الانتشار وسيصل لكل شخص ليس محصنًا.

وقال الدكتور غريغوري بولاند من عيادة (مايو كلينيك) المرموقة في ولاية مينيسوتا في لقاء مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية “ليس هناك أدنى شك في أننا سنشهد زيادة في أعداد الإصابات”.

وحذّر بولاند -الذي يرتدي قناعًا في الداخل والخارج عند الازدحام- غير المحصنين قائلا “لا تنخدع بالاعتقاد أنك وصلت إلى هذا الحد ولازلتم بخير. هذا نوع مختلف تمامًا. سوف يجدكم. سيجد هذا الفيروس كل شخص ليس محصنًا، وهذا خطر على الجميع”.

وأوضح “كلما قضينا وقتًا أطول مع عدد كبير من الأشخاص غير المحصنين، كلما زاد خطر تطوير نوع جديد من الفيروس يتجنب المناعة التي يحدثها اللقاح، وبذلك نكون ألد أعداء أنفسنا”.

كما أعرب بولاند عن قلقه بشكل خاص بشأن الأطفال الأصغر الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح، وكذلك المراهقين الذين يعارض آباؤهم تطعيمهم خاصة “في ظل ما نشهده من تزايد للأعراض الشديدة للمرض ودخول المستشفيات بين الشباب الصغير” وبالتالي فهو يوافق بشدة على توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال هذا الأسبوع بضرورة ارتداء الأطفال قناعًا عند عودتهم إلى المدرسة سواء تم تطعيمهم أم لا.

ويشكل متحور دلتا الأكثر قابلية للانتقال الآن حوالي 83٪ من حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة، مع حدوث غالبية الوفيات في الأشخاص غير المحصنين.

وخلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي، بلغ متوسط عدد الوفيات في الولايات المتحدة 239 حالة وفاة يوميًا بسبب الفيروس، وهو ما يقرب من 48٪ زيادة عن الأسبوع السابق.

المصدر : هفنغتون بوست

حول هذه القصة

تونس.. كورونا تطيح بوزير الصحة من منصبه

أقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وزير الصحة فوزي المهدي، اليوم الثلاثاء، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء أثناء مكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.

20/7/2021

تحورات كورونا مستمرة.. هل نحن على أعتاب موجة جديدة؟ خبير لقاحات يجيب (فيديو)

أكد الدكتور علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان الأمريكية أن متحورات كورونا الموجودة خطيرة بالفعل إلا أن اللقاحات الموجودة قادرة على مواجهتها، موضحًا أن حدوث موجة جديدة سيرجع لعدم التلقيح.

17/7/2021

لقاحات كورونا تتسبب في تصاعد حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك.. ماذا حدث؟

تصاعدت حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك بسبب التضليل المتعلق باللقاحات إذ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 والتطعيم تؤدي إلى “قتل الناس”.

17/7/2021
المزيد من الأخبار

شاهد: انهيار طبيبة تونسية بسبب نقص الأكسجين.. وغضب إثر إلقاء جثث بجانب القمامة

الطبيبة التونسية هندة أبو نوارة تنهار باكية لقرب نفاد الأكسجين (مواقع التواصل)

سد النهضة.. تعرف على كمية المياه التي تخطط إثيوبيا لحجزها العام القادم (فيديو)

صورة لسد النهضة الإثيوبي بعد إعلان إثيوبيا اكتمال المل الثاني (مواقع التواصل)

مصر.. رفع سعر البنزين وتثبيت سعر السولار والمازوت

تعديل أسعار البنزين في مصر للمرة الثانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 (رويترز)

بعد تجربة جيف بيزوس.. متى يتمكن غير الأثرياء من السفر للفضاء؟ (فيديو)

سافر الملياردير جيف بيزوس مع 3 آخرين على متن صاروخ في أول رحلة شبه مدارية في العالم (رويترز)
الأكثر قراءة

غضب سعودي على مواقع التواصل ضد ضاحي خلفان بعد تغريدته عن الحوثيين.. ما القصة؟

ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي (الجزيرة)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

عيد مخضب بالدماء.. طفل سوري يبكي مقتل أبيه وإخوته ويد تستغيث من تحت الأنقاض (فيديو)

يدها مرفوعة للسماء مخضبة بالدماء تستغيث (الدفاع المدني السوري)

تصادم طائرتي ركاب على مدرج بمطار دبي

طائرة تابعة لطيران الخليج البحريني (غيتي)