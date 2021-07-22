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تعرف على فضل أيام التشريق (فيديو)

22/7/2021

لا شك أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات التي أمر الله عز وجل بذكره فيها (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ)، وقال عنها النبي ﷺ “أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل”.

وفي لقاء على شاشة الجزيرة مباشر، أوضح الداعية مالك ماهية أيام التشريق والأعمال المستحبة فيها، بأنها الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، والتي تبدأ في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولما كانت هذه الأيام هي آخر أيام موسم فاضل فالحجاج فيها يكملون حجهم وغير الحجاج يختمونها بالتقرب إلى الله تعالى بالأضاحي بعد عمل صالح في أيام العشر.

وأضاف مالك أنه خلال هذه الأيام يؤدي الحجاج الركن الخامس من أركان الإسلام، ويتابعهم أهل الإسلام في كل بقاع الأرض بفعل أمور منها ذكر الله وقبلها كان تقديم الأضاحي وكل هذا يعتبر من شعارات ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام التي أمر الله نبيه محمد ﷺ، ومن ثم أمة الإسلام باتباعها قال تعالى ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة.

وختم مالك بأن هذه الأيام أيام مباركة، أيام أكل وشرب وأيام ينبغي أن يظهر المؤمن فيها فرحته (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ).

المصدر : الجزيرة مباشر

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