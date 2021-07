ماكرون يدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بشأن اختراق هاتفه

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بعد تقارير عن استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي (بيغاسوس) في البلاد واستهداف هاتف ماكرون نفسه وبعض أعضاء في حكومته.

وتملك مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية برنامج تجسس بيغاسوس وسط اتهامات بالمشاركة في استهداف قائمة تضم 50 ألف رقم هاتف على مستوى العالم، لكنها أصدرت بيانا رفضت فيه ما جاء في التقارير قائلة “إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة”.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال إن الرئيس ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب وإن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع سوف يخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، اليوم، أن مجلس الدفاع سيناقش التحقيق القائم بشأن الاختراق المحتمل لهاتف ماكرون إذ يسعى التحقيق لمعرفة ما إن كانت جميع الهواتف المستهدفة مصابة أو أُخذت منها بيانات.

